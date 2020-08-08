Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos'ta açılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos'ta açılacak

Sağlık Bakanlığının Samsun'daki sağlık yatırımlarından biri olan 25 yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi, 10 Ağustos Pazartesi günü tüm bölümleriyle yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos'ta açılacak
08.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:06

Sağlık Bakanlığının Samsun'daki sağlık yatırımlarından biri olan 25 yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi, 10 Ağustos Pazartesi günü tüm bölümleriyle yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni poliklinik binasının ardından şimdi de Salıpazarı Devlet Hastanesinin hizmete açılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Oruç, "Hastane olarak kullanımı için 2003 yılında Sağlık Bakanlığına devredilmeden önce otel olarak inşa edilen Salıpazarı Devlet Hastanemizin eski binası, hem hastane olarak inşa edilmemesi hem de artık ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle insanlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmamız için gerekli fiziki koşulları oluşturmamıza engel olacak nitelikteydi. Yeni hastane binamızla artık Salıpazarlı hemşehrilerimiz ve hastanemizden hizmet alan bölge insanları daha modern koşullarda sağlık hizmeti alma imkanına kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Oruç, 11 bin 822 metrekare alanda inşa edilen yeni hastane binasında eski binada bulunmayan doğum servisi, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve palyatif bakım ünitelerinin de yer alacağı anlattı.

Hizmete girecek yeni bölümler sayesinde Çarşamba Devlet Hastanesinin hasta yükünün de azalacağına dikkati çeken Oruç, Salıpazarı ve çevre bölgelerde yaşayan hastaların ilçelerinden ayrılmadan ihtiyaçlarını giderebileceğini vurguladı.

Yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla tamamlanan Salıpazarı Devlet Hastanesinin 25 nitelikli odaya sahip olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda yatak sayısının 40'a yükseltilebilecek şekilde düzenlendiğini aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Tek serviste verilen yataklı servis hizmetlerimiz ise yeni binamızda dahiliye, çocuk, kadın doğum ve cerrahi olmak üzere 4 ayrı serviste hizmet verecek. 70 kişilik konferans salonu, gebe okulu ve 100 araçlık otoparkı da bünyesinde bulunduran yeni hastanemiz, zemin ve çatı kat dahil 6 katlı yeni binasında modern ve konforlu alanlarda hizmet verecek. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında yeni hastanemizin Salıpazarı ilçemizin 50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni hastanemizin tüm Salıpazarlılara ve bölge insanına hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Güncel
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun...
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Salih Zeki Çolak Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Gupse Özay Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Yeni Salıpazarı Devlet Hastanesi 10 Ağustos'ta açılacak - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:06:04. #1.15#
title