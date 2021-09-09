Yeni Mehmet Aurelio! Beşiktaş'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya hazır

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türk Milli Takımı'nda seve seve oynayacağını ifade etti. Josef, "F.Bahçe'de veya başka bir takımda kalsaydım o dönem, vatandaşlığım olacaktı. Türk Milli Takımı'nı oynamayı isteyebilirdim. Ama yaşımdan ötürü geçti. Fakat yine de istenirse ben buradayım" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, A Spor'a kariyeri, Beşiktaş günleri ve yabancı sınırıyla ilgili çok özel açıklamalar yaptı. Josef'in yabancı sayısı ve Milli Takım'la ilgili ifadeleri dikkat çekti.

"SINIRA GEREK YOK"

Josef yabancı sınırıyla ilgili, "Türk futbolcusu yetenekli ve kaliteli. Çok rahatlıkla yabancı oyuncuyla forma yarışına girebilecek kapasitede. Sayılara, rakamlara takılmanın çok fazla anlamı yok. Bence yabancı kısıtlamasına gerek yok" dedi.

"BEN BURADAYIM"

Türk Milli Takımı'yla ilgili sorulan soruya ise Josef, "Eğer Fenerbahçe'de veya o dönem Türkiye'de kalsaydım 4-5 yıl geçmiş olacağı için vatandaşlık alıp Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı isteyebilirdim. Artık yaşımdan ötürü geçti ama yine de istenirse ben buradayım" sözleriyle yanıt verdi.

RESMİ MAÇTA OYNAMADI

Josef de Souza, Brezilya U20 takımının formasını 5 kez, A Takım'ında 3 kez formasını terletti. Josef'in çıktığı bu maçların hepsi özeldi. Resmi karşılaşmaya çıksaydı böyle bir ihtimal bulunmayacaktı.

AURELİO ÖRNEĞİ

Josef'in durumu Aurelio'yu hatırlattı. O da Brezilyalı ve orta saha oyuncusu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Marco Aurelio, Mehmet ismini aldıktan sonra Milli Takım'a seçilmişti. Aurelio, Milli Takım'a önemli hizmetlerde bulunmuştu.