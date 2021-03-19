Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep'i ağırlayacak
Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek.
Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan ve 13. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Gaziantep müsabakasını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı son 9 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor'da Jody Lukoki, Olcay Şahan ve Zeki Yavru, yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik