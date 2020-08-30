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Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera, Bolu Kampına katıldı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Guido Herrera, Bolu Kampına katıldı.

30.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:15

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Guido Herrera, Bolu Kampına katıldı.

Kampta Yeni Malatyaspor Tv'ye açıklamada bulunan Herrera, Yeni Malatyaspor'u tercih ettiğini belirterek,Türkiye'ye gelmekle büyük bir adım attığını söyledi.

Sarı siyahlı takımın etkileyici bir taraftarı olduğunu ve taraftardan etkilendiğini dile getiren Herrera, "Süper Lig'i takip ediyordum, biraz bilgim var. Süper Lig çok çekişmeli bir lig. Malatyaspor'u hak ettiği en yere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapmak için buraya geldim. " diye konuştu.

Türkiye ile izlenimlerini paylaşan Herrera, "İnsanları çok centilmen, kibar, yaklaşımları çok iyi. İnsana kendini iyi hissettiriyorlar. Uzan zamandır takip ettiğim, beğendiğim kaleci Muslere, uzun zamandır burada. Hedeflerimden biri de onun gibi bir kariyere sahip olmak. Umarım uzun yıllar bu takımda forma giyerim. Bana çok güzel bir hoş geldin dediler, sosyal medyadan gördüm, bana olan ilgilerini hissedebiliyorum. Bende karşılık olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera, Bolu Kampına katıldı

Kaynak: AA

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