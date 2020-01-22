Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı
Haberler » Güncel » Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı - Haber

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı

Yeni Malatyaspor Fransa 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.

22.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:10
Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı

Yeni Malatyaspor 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor'un Nice kulübünden transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Remi Walter için imza töreni düzenlendi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada,

"Fransa 1. Lig takımlarından Nice'de forma giyen, Remi Walter ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Doğunun Parisi Malatya'ya hoş geldin Remi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler