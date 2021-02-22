Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
22.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:06
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş