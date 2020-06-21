HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeni Malatyaspor'da aylar sonra yüzler güldü!

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı.

Yeni Malatyaspor'da aylar sonra yüzler güldü!
21.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:37

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle kötü performans sergiledi.

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada (15 Aralık 2019) Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3), Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) ve Kasımpaşa'ya (1-2) yenildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, aylar sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

- İkinci yarıdaki ilk galibiyet Hikmet Karaman ile geldi

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı.

Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

- Son 6 maç final niteliğinde

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Tüm maçlarda puan hedefleyen Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak olmasına karşın, ev sahibi olmayı da avantaja çevirme peşinde.

- Çelikel: "Galibiyet yüzümüzü güldürdü"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu galibiyete camianın çok ihtiyacı olduğunu anlatan Çelikel, "Galibiyet yüzümüzü güldürdü ancak önümüzde 6 maçlık bir maraton var. İnşallah bu maçlardan da galibiyetle ayrılarak kümede kalırız." diye konuştu.

Çelikel, takımın mücadelesinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tüm futbolcular hak ederek, mücadele ederek bir galibiyet aldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Karşılaşmada hocamıza verilen haksız kırmızı kart ve penaltı var. Bu da bizi o kadar üzdü. Biz istiyoruz ki adalet herkes için olsun ancak Malatya söz konusu olduğu zaman birçok konu es geçiliyor. Geçen hafta da aynısı oldu. İnşallah bu son olur çünkü biz bu seviyelere gelmek için çok emek veriyoruz. Emeklerimizin boşa çıkmasını veya yanlış kararlarla heba olmasını istemiyoruz. Adaleti kendimize değil herkese istiyoruz. Varsa verilsin ama yoksa da böyle saçma sapan penaltıdan hocamızın atılmasına neden olmak hak yemektir."

- "Bugünü çok bekledik"

"Bugünü çok bekledik. Artık her haftamız stresli geçmeye başlamıştı." diyen Çelikel, "Taraftarımızın sabırsızlanması Malatya'ya yaşattığımız üzüntü bizi çok rahatsız ediyordu. Göztepe galibiyeti inşallah güneşin doğuşunun başlangıcı olacak. Bundan sonra alacağımız galibiyetlerle herkesi sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen önlerine baktıklarını ifade eden Çelikel, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Göztepe maçını unutarak pazartesi gününden itibaren Fenerbahçe müsabakasına hazırlanacağız. Fenerbahçe zor deplasman ama biz bugünkü mücadelemizi Fenerbahçe maçında da gösterirsek oradan puan veya puanlarla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Spor
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Spor
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Spor
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Spor
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Spor
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Sıla Emre Kınay Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'da aylar sonra yüzler güldü! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:47:31. #1.15#
title