Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi, basınla buluştu

02.11.2019 10:52

Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde vakfın Sakarya şubesinin basınla tanışma toplantısında konuşan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, insana yatırımın en güzel yatırım olduğunu söyledi.

Yıldırım, vakfın 18 ilde şubesinin ve Ankara, İstanbul, Gümüşhane, Bursa, Gaziantep ile Kırıkkale'de yurtlarının bulunduğunu ifade ederek, "Gayemiz, hizmette amacımız; vatana, millete salih, inançlı, ahlaklı, dürüst, vatanını ve milletini düşünen gençlik yetiştirmek. İnsanı düzeltirsen her şey düzeliyor. İnsan düzelmedikten sonra her şey berbat oluyor. Kaliteli, karakterli, düzgün, çalışkan, dünyaya model olacak, yenilikçi olan gençlerimizin elinden tutup yurtlarımızda barındırmak ana gayemiz." dedi.

Yıldırım, vakfın eğitim ve öğretime vereceği desteği artıracaklarını sözlerine ekledi.

"Hedef kitlemiz gençliktir, geleceğimizdir"

Vakfın Sakarya Şube Başkanı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de vakfın Sakarya şubesinde değişikliğe gidildiğini ve görevi devraldıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu'na aldığı arkadaşlarını meslek grubuna göre seçtiğini belirten İnci, "Türkiye'nin her yerinde kurulan Yeni Dünya Vakfının Sakarya'daki bölümünü oluşturuyoruz. Buradaki hedeflerimiz nedir? Hedef kitlemiz gençliktir, geleceğimizdir. Geleceğimizi temsil eden gençlerimizi ahlaklı bir şekilde ve samimi, düz, dürüst, liyakat sahibi insanlar olarak yetiştirmektir. Salih bir ameli işleyebilmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

İnci, çocukların güvenilir, ahlaklı ve samimi bir şekilde yetişmeleri konusunda gayret edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatta ülke dışında olan gençlerimizi de yurt dışından gelen insanların yetişmelerinde de gayret içerisinde olacağız. Bunun için dünya gençleriyle ve dünyadaki eğitimlerle birlikte yarış yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Sakarya'da Yeni Dünya Vakfı'nın inşallah yurtları olacak, okulları olacak. Dışarıdan bizi de aradıkları zaman bizler o öğrencilere anında sahip olacağız. Hiç aramadan mağdurda olan bir gencimiz varsa ona da sahip çıkacağız."

Öğrencilere burs konusunda da destek vereceklerini belirten İnci, yemek ikramı, kitap kafe gibi hizmetler yapmayı hedeflediklerini aktardı.

İnci, yurt yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl kiralamak için yola çıktık, geç kaldık. Önümüzdeki yıl yurdumuz olacak. Şehirdeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla büyük bir kaynaşma, birliktelik ve Sakarya ruhunu ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız. Bu işte başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi niyetle samimi ve liyakatli olarak yola çakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında basın mensuplarının desteğinin önemli olduğunu dile getiren İnci, basın mensuplarıyla beraber çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA