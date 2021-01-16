Yeni bir şeyler öğrenmek lazım!

Pandemi hayatımızı her alanda değiştirdi. Artık kurslar çevrimiçi veriliyor. Dilediğiniz her konu hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz internet üzerinden verilen eğitimler eskisinden de popüler. Yapmanız gereken tek şey uzmanlaşmak istediğiniz konuyu belirlemek ve bilgisayarlarınızın veya tabletlerinizin başına geçmek. Akademiler, üniversiteler, eğitim platformları alanında uzman isimlerin önderliğinde programlar hazırlıyor. Bunların içinde robotik kodlama eğitimi de var, oyunculuk eğitimi de... Katıldığınız programların içeriklerinin bazılarına ömür boyu erişebiliyorsunuz. Eğitimlerin sonunda sertifika alıyorsunuz. Üstelik bazıları ücretsiz.

BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI MERAK EDENLERE...

YOGANIN TARİHİNİ VE FELSEFESİNİ DE ÖĞRENİN

Yoga ile kendini keşfet, Neo Skola

Müjde Mısırlı'nın anlatımıyla gerçekleşen eğitim dört dersten ve 14 bölümden oluşuyor. Programın sonunda sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Derslerde yoga tarihi, felsefesi ve anatomik faydaları da anlatılıyor. 70 lira. www.neoskola.com

STRESİN KONTROLÜ ELİNİZDE OLACAK

Stresle başa çıkma eğitimi, Boğaziçi Enstitü

Ebru Keser tarafından verilen eğitimin videolarına istediğiniz zaman erişebiliyorsunuz. Bu eğitim aslında normal bir duygu durumu olan stresi yönetebilmeniz için pratik yöntemler öneriyor. Ücretsiz. www.istanbulbogazicienstitu.com

SALGIN DÖNEMİNE UYGUN...

Sağlıklı beslenme koçluğu eğitimi, Via Akademi

Eğitim Mithat Taş tarafından veriliyor. Program altı ay sürüyor. Yüksek stres düzeyi kontrolü, uyku, yaşam düzeni ve yeme alışkanlıkları gibi konular hakkında uzman bilgisi sahibi olmak isteyenler için... 1200 lira. www.viaakademi.com

NEYMİŞ BU 'FARKINDALIK' DİYENLERE

Yorgun zihinlere bilinçli farkındalık: Mindfulness, The School Of Life

Felsefe, fizik ve psikolojinin harmanlandığı, farkındalığın hem teorik hem de pratik olarak öğretildiği eğitimi Aydan Bayır verecek. 30 Ocak 14.00-16.30 arasında Zoom üzerinden yapılacak, 150 lira. www.theschooloflife.com

DETOKSU BİLİNÇLİ YAPIN

Bitkilerle detoks, KUR Akademi

Eğitim, dahiliye ve fitoterapi uzmanı Dr. Rıdvan Yıldız tarafından Microsoft Teams üzerinden 8-10 Şubat 20.00-22.00 arasında verilecek. Program detoks hakkında bilgiler ve reçete örnekleri içeriyor. 300 lira. www.biletino.com

BAKIM VE MAKYAJ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE

CİLT HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Maskeler ve ovmalar, Homemade Aromaterapi

Yıldız Kurt'un vereceği eğitim 23 Ocak 15.00-18.00 arasında. Zoom üzerinden yapılacak tek günlük kursta cilt tipleri, ideal bir ciltte olması gereken özellikler ve bunun için yapılması önerilenler hakkında bilgiler verilecek. 400 lira. www.homemadearomaterapi.net

PROFESYONEL BİLE OLABİLİRSİNİZ

Makyaj eğitimi, Dual Akademi

24 dersten oluşan kursun eğitmenliğini Cem Bozkurterdem yapıyor. İki ay süren kursun sonunda girdiğiniz sınavda yüzde 60'lık bir başarı elde ettiğiniz takdirde uluslararası geçerliliği olan bir sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. 1200 lira. www.dualakademi.com

FARKLI İLGİ ALANLARINA GÖRE...

MASALLAR YOL GÖSTERSİN

Masal terapisi eğitimi, Dual Akademi

Kurs kapsamında masal terapisinin tekniklerini ve işlevlerini öğreneceksiniz. Dilbilimci Mehmet Fatih Hanoğlu'nun verdiği eğitim iki ay sürüyor. Program sonunda biri uluslararası geçerliliğe sahip iki sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. 1100 lira. www.dualakademi.com

GEZEGENLERİN DÜNYASINA GİRİN

Astroloji eğitimi, Click Akademi

Astrolog Aslıhan Kozluca tarafından verilen eğitim temel ve orta seviyede. Kurs programı iki ay. Çevrimiçi olarak erişebildiğiniz derslere ilave olarak ayda iki defa Kozluca tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlara katılıp sorularınızı sorabiliyorsunuz. 1300 lira. www.clickakademi.com

SOFRA ADABINDAN SELAMLAŞMAYA...

Görgü kuralları eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü

Kişisel gelişim ve diksiyon uzmanı Gonca Erkmen Çapkın'ın verdiği eğitimin sonunda bir başarı sertifikası almaya hak kazanıyorsunuz. Kurs içeriğinde doğru beden dili kullanımı, sofra ve tanışma kuralları gibi konularda bilgi verilecek. Kursu satın aldıktan sonra bir yıllık erişim hakkınız var. 20 lira. www.iienstitu.com

EKONOMİ HABERLERİNİ ANLAMAK İÇİN...

Temel Ekonomi, Neo Skola

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat tarafından verilen eğitimde işsizlik oranları, enflasyon ve kriz gibi pek çok güncel konu hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz. Program 5 ders, 26 bölümden oluşuyor. 70 lira. www.neoskola.com

HEP ERTELEDİĞİNİZ O HOBİYİ EDİNEBİLİRSİNİZ

EN SEVDİĞİNİZ BESTEYİ BU YIL ÇALIN

Piyano eğitimi, Zuhal Müzik

Bu piyano eğitimi her yaşa uygun... Bir ay boyunca dört ders alabiliyorsunuz. Ders gününü ve saatini eğitmeninizle birlikte belirleyebiliyorsunuz. 1 ders 40 dakika sürüyor. 600 lira. www.zuhalmuzik.com

FOTOĞRAFÇILIĞA DAİR HER ŞEY

Temel fotoğrafçılık kursu, Udemy

Fotoğrafçılığa meraklı herkes bu kursa katılabilir. İster hobi amaçlı daha iyi fotoğraflar çekmek isteyen biri olun, ister fotoğrafçılığı mesleğe dönüştürmek isteyen biri... Faydalı bilgiler bulabileceğiniz bu derslerin sonunda sertifika sahibi oluyorsunuz. 100 lira. www.udemy.com

ROL YAPMAYI İŞİN USTASINDAN ÖĞRENİN

Temel oyunculuk eğitimi, Sonsuz Oda

Derya Alabora'nın anlatımıyla oyunculuk hakkında bilgiler veriyor. Kurs içeriği yedi bölümden oluşuyor. Programda sinema, tiyatro oyunculuğu, karakter ve metot gibi konularda içerikler var. 200 lira. www.sonsuzoda.com

YEŞİLLE DAHA FAZLA HAŞIR NEŞİR OLMAK İSTEYENLERE...

DOĞAYA YAKINDAN BAKACAKSINIZ

Permakültüre giriş, İstanbul Permakültür Kolektifi

Z. Dilek Yalçın Demiralp'in gerçekleştireceği eğitim sekiz oturumdan oluşuyor. Kurs kapsamında permakültür ilkeleri, toprak, hayvan sistemleri ve geniş ölçekli saha tasarımı hakkında bilgiler verilecek. 22, 23-24 ve 25 Ocak'ta yapılacak eğitimlere çevrimiçi olarak katılabileceksiniz. 500 lira. www.istanbulpermakulturkolektifi.org

BİTKİLERİN DERDİNE DERMAN OLUN

Bitkilerde sorunlar, @greensquaremeter Instragram hesabı

24 Ocak 14.00-16.30 arasında yapılacak eğitimde bitkilerde tespit ettiğiniz sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verilecek. Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecek. 100 lira. Kayıt ve bilgi için: info@nadasistanbul.com

İŞ YAŞAMINDA FAYDA GETİRENLER

STRATEJİK DÜŞÜNMENİN ÖZÜNÜ KAVRAYIN

Lean startup ve iş modeli tasarlamak, Kolektif Academy

Ferhat Demir tarafından verilen eğitim 27 Şubat 11.00-15.00 saatleri arasında. Kurs kapsamında girişimcilik, iş modeli tasarlama ve stratejik düşünme teknikleri öğretilecek. Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecek. 300 lira. www.kolektifacademy.com

ÇAĞI YAKALAYIN

Robotik kodlama eğitimi, Via Akademi

Eğitim Serkan Aydın ve Gamze Demirbaş tarafından veriliyor. Robotik kodlama kursu 10 bölümden oluşuyor, 50 video içeriğine sahip. Ayda bir eğitmenler sorular için canlı yayın gerçekleştiriyor. Program sonunda sertifika sahibi oluyorsunuz. 1200 lira. www.viaakademi.com

HAKLARINIZI ÖĞRENİN

İş hukuku eğitimi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dersler Av. Istemi Ceysu Dinç tarafından anlatılıyor. Eğitim kapsamında iş hukukunun temel konuları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sertifika almak için açılan kurs programınızı 90 günde tamamlamanız gerekiyor. 190 lira. www.campusonline.com

ZAMANI DOĞRU KULLANMA BECERİNİZİ GELİŞTİRİN

Etkili zaman yönetimi eğitimi, Yeditepe Üniversitesi

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yok. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan takip edebilirsiniz. Bu eğitimde verimliliğinizi arttırarak stres ve karmaşadan kurtulmanın formülünü öğreneceksiniz. 210 lira. www.campusonline.com

KENDİ MARKANIZI YARATIN

Sıfırdan marka yaratım eğitimi, Kolektif Academy

Buse Topsakal'ın vereceği eğitim 23-24 Ocak 12.00-15.00 arasında gerçekleşecek. Katılımcıların bu eğitimle kendi markalarını yaratacak bilgiye ve cesarete, aynı zamanda tasarımsal altyapıya ulaşmaları hedefleniyor. 300 lira. www.kolektifacademy.com

MUHASEBENİN TEMELİNDEN BAŞLAYIN

Sıfırdan ileri seviye uygulamalı muhasebe dersleri, Udemy

Uğur Tufan tarafından verilen derste muhasebenin temelinden başlayarak katılımcılara faydalı bilgiler veriliyor. 28 saatlik video içeriğinin dışında 42 tane indirilebilir kaynak eğitim dahilinde. Bitirme sertifikası aldığınız kurs sonunda içeriklere ömür boyu erişim şansınız var. 28 lira. www.udemy.com

ETKİLİ BİR HİTABETE SAHİP OLUN

Can Gürzap'la hitabet sanatı, Dialog Anlatım İletişim

Can Gürzap'ın eğitmenliğindeki kurs 23-24 Ocak 15.00-18.00 arasında gerçekleşecek. Canlı olarak üç oturumda verilecek eğitimde etkili konuşmaya dair faydalı bilgiler verilecek. 2 bin lira. www.dialog.com.tr

SUNUM BECERİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Etkili sunum teknikleri eğitimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kurs kapsamında katılımcıların sunum yaparken doğallıktan uzaklaşmadan, davranış değişimine odaklı kendilerine özgü bir stil geliştirmelerini ve profesyonel sunum teknikleri anlatılıyor. Eğitim videolarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 130 lira. www.campusonline.com

VİDEO ÜRETMENİN TEKNİKLERİNİ KEŞFEDİN

Adobe After Effects eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü

Esmanur Bayar'ın verdiği eğitimde katılımcılar hareketli grafik ve 2b animasyon için kullanılan After Effects programını başlangıç seviyesinde öğrenecekler. Eğitimin amacı programın tekniklerini öğretmek, katılımcıların ticari veya kişisel amaçlı video üretmelerini sağlamak. Katılım ücretsiz. www.iienstitu.com

SEO'YU TEMELDEN BAŞLAYARAK ÖĞRENİN Temel SEO eğitimi, Boğaziçi Enstitüsü

Dijital pazarlama uzmanı Süha Mete tarafından verilen eğitimin sonunda sertifika alabiliyorsunuz. Kurs temel SEO (arama motoru optimizasyonu) eğitimi almak isteyenler için uygun... Eğitim, sekiz ünite ve 48 video içeren 19 saatlik bir programdan oluşuyor. Katılım ücretsiz. www.istanbulbogazicienstitu.com

ÇOCUKLAR DA KATILSIN

SANAT DOLU SÖMESTİR

Çocuklara çevrimiçi yarıyıl sanat okulu, İstanbul Modern

İstanbul Modern, okulların yarıyıl tatili (25 Ocak-12 Şubat) için sanat dolu bir program hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Atölye çalışmaları 4-7 yaş grubu çocuklar için 10.00-11.00'de ve 8-12 yaş grubu çocuklar için 11.30-12.30'da düzenleniyor. Her atölyenin katılım bedeli 70 lira. www.istanbulmodern.org

RESİM PRATİĞİ YAPSIN

Suluboya resim eğitimi, Masterpiece Junior

Toplamda sekiz videolu dersten oluşuyor. İçeriklere istediğiniz zaman erişebiliyorsunuz. Böylelikle çocuklar istedikleri kadar pratik yapabiliyor. 200 lira. www.masterpiecejunior.com

DİL BECERİSİNİ GELİŞTİRSİN

İngilizce dil eğitimi, Novakid

4-12 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış dersler yabancı eğitmenler tarafından veriliyor. Çocuğunuzun durumu kurs tarafından size düzenli olarak rapor ediliyor. Üyelik tipinize göre ders başı 50 liradan başlıyor. www.novakid.com.tr

Kaynak: Hürriyet