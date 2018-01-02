Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler tarafından öldürülen devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in üvey kardeşi Tümgeneral Salih el-Ahmar'ın meşru hükümetin kontrolündeki Marib'e geldiği bildirildi.



Hükümet kaynakları, Ahmar'ın Husilerin kontrolündeki Sana'dan kaçarak Marib'e gelmeyi başardığını duyurdu. Ahmar'ın hangi yol üzerinden Marib'e geldiğiyle ilgili bilgi verilmedi.



Ahmar, Salih'in öldürülmesinden bu yana, onun akrabalarından meşru hükümetin kontrolü altındaki bölgelere geçen en üst düzey askeri yetkili oldu.



Tümgeneral Ahmar, Salih döneminde Cumhuriyet Muhafızları Komutanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Ofis Müdürü görevlerinde bulunmuştu.



Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık Pazartesi günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.