Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlendi
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Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlendi

Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası İspanya'nın Cadiz kentinde düzenlendi.

Yelkende RS: X Dünya Şampiyonası İspanya'nın Cadiz kentinde düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde olimpik milli sporcu Dilara Uralp, 18.oldu.

21 ülkeden 42 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde ise olimpik milli yelkenci Onur Cavit Biriz, şampiyonayı 26. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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