YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS yeniden başvuru ne zaman? 2020 YDS sınav takvimi
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YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS yeniden başvuru ne zaman? 2020 YDS sınav takvimi

ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2020 ne zaman olacak? Başvuruları 19-26 Şubat tarihleri arasında alınan YDS, geç başvurusu ise 10 Mart olarak belirlenmişti. YDS sınav sonuç tarihi ne zaman? İşte sınav takvimi...

YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS yeniden başvuru ne zaman? 2020 YDS sınav takvimi
12.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:13

YDS, özellikle akademik kariyer planlayanların tercih ettiği sınavlardan olsa da birçok aday sınava girip dil bilgisini sınıyor. 2020 YDS sınavına girmek isteyen adaylar, YDS sınav tarihini sorguluyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YDS'nin aynı zamanda online olarak gerçekleştirilen formatı e-YDS sınavı bulunuyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 23 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 YDS YENİDEN GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM, koronavirüs nedneiyle ertelenen sınavların geç başvuruları hakkında yeni bir duyuru yayımlamıştı. Buna göre: ''27.09.2020 tarihinde uygulanacak 2020-YDS, 11.10.2020 tarihinde uygulanacak 2020-EKPSS ile 26.12.2020 tarihinde uygulanacak 2020-DİB-MBSTS sınavları için adaylardan yeniden geç başvuru alınacaktır. Söz konusu sınavlar için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.'' denildi.

YDS TAKVİMİ

YDS - 27 Eylül 2020'de uygulanacak,

e-YDS 2020/11 İngilizce - 17 Ekim 2020

e-YDS 2020/12 İngilizce -14 Kasım 2020,

e-YDS 2020/13 İngilizce - 19 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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