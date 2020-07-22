Yazlık villa kiraları aylık ev kirasından pahalı! Yazlık villaların günlük kirası 6 bin lirayı buldu
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Yazlık villa kiraları aylık ev kirasından pahalı! Yazlık villaların günlük kirası 6 bin lirayı buldu

Koronavirüs nedeniyle otel yerine müstakil evler tercih edilmeye başlanınca yazlık villaların günlük fiyatları yükseldi. Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı.

Yazlık villa kiraları aylık ev kirasından pahalı! Yazlık villaların günlük kirası 6 bin lirayı buldu
22.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:40

Tatile çıkanlar koronavirüs nedeniyle otel yerine müstakil evlerde tercih ediyor. Böyle olunca Kuşadası ve Marmaris'te neredeyse boş yazlık kalmadı. Dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 800 ile 1.000 lira arasında iken bu yıl istenilen lüks özeliklere göre 1.500 ile 6 bin lira arasında değişiyor.

YAZLIK VİLLA KİRALARI AYLIK EV KİRASINDAN PAHALI!

Tatile çıkanlar koronavirüs nedeniyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince, Kuşadası ve Marmaris'te neredeyse boş yazlık kalmadı. Kuşadası'nda geçen sene günlük 1.200 liraya kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2.500 TL'ye, Marmaris'te ise geçen yıl 800 ile 1.000 lira arasında olan villaların kirası, 6 bin liraya kadar çıktı.

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Marmaris'te, koronavirüs salgını kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası ve Marmaris'e gelen ziyaretçiler, kalabalık otellerden uzak durup, yerine havuzu olan villa tarzı evlere yöneldi. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli turistler daha izole bir tatil geçirmek için havuzu olan, bahçeli evlerde kalmayı tercih etti. Bu durum ise müstakil dairelerin olduğu Kuşadası'ndaki Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi'ndeki evlerin günlük kira fiyatlarının iki katına kadar çıkmasına neden oldu. Marmaris'te de durum değişmedi. Günübirlik yazlık kiralama yapan şirketlere talep geçen seneye göre ikiye katlandı. Dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 800 ile 1.000 lira arasında iken bu yıl istenilen lüks özeliklere göre 1.500 ile 6 bin lira arasında değişiyor.

Yazlık villa kiraları aylık ev kirasından pahalı! Yazlık villaların günlük kirası 6 bin lirayı buldu

"FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI"

Kuşadası'nda müstakil ev kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş, "Tatile çıkanlar artık otel gibi kalabalık ortamlarda kalmak istemedikleri için yazlık kiralıyorlar. Şu an Kuşadası'nda ağustos ayının sonuna kadar havuzu olan boş villa bulmak çok zor. Yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar da iki katına çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene günlük bin 200 liraya kiraya verdiğimiz havuzlu bir villanın bugünlerdeki kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkmış durumda" dedi.

"AİLELER TERCİH EDİYOR"

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticiliğini yapan Mehmet Ekici ise "Burada günlük olarak kiraya verilen 40 daire var. Şu an hepsi dolu durumda. Kuşadası'nda boş yazlık bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle çocuklarıyla birlikte tatile çıkan aileler kalmak için daha çok bu tarz yerleri tercih ediyorlar" dedi.

İstanbul'dan tatil yapmak için ailesiyle birlikte Kuşadası'na gelen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Mola (45) da, "Koronavirüs salgını nedeniyle otelde kalmak istemedik. Çünkü otel ve pansiyon tarzı yerlerde insanların kullandığı ortak alan çok fazla. Bunun yerine villa kiralayıp, ailece güzel bir tatil yaptık" diye konuştu.

Yazlık villa kiraları aylık ev kirasından pahalı! Yazlık villaların günlük kirası 6 bin lirayı buldu

DAİRELER DEZENEFEKTE EDİLİP 3 GÜN BOŞ TUTULUYOR"

Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Figen Elif Çelik, Marmaris'te geçen yıl günlük 500 ila 1.000 lira olan yazlık ev ve villaların fiyatının bu yıl ciddi bir artış gösterdiğini belirtip, "Villada ailesiyle tatil yapmak isteyenler bizlerden korunaklı olsun, evler arasında mesafe olsun, denize yakın olsun gibi isteklerde bulunuyor. İnsanlar virüs nedeniyle büyükşehirlerden kaçıyor. İlçe merkezi ve kırsal turistik mahallelerde kiralık villalara talep çok arttı. Oda sayısı çokluğu, internet, sauna, oyun salonu, bahçeli, havuzlu ve komşular ile bağlantıları olmaması ve eşyalı olması gibi özellikler kiralık villaların kirasını günlük 6 bin liraya kadar çıkartıyor. Tatil amaçlı gelindiği için bir evde olması gereken tüm eşyalar isteniyor. Ekstra bir mutfak aleti veya elektronik eşya istendiğinde talep karşılanıyor. Genelde bu tür lüks özel villalarda tatil yapanlar yüksek gelirli kişiler oluyor. 'Para önemli değil isteklerimiz karşılansın' deniliyor. Müşteri gelmeden iki gün önce villalar bir şirket aracılığıyla koronavirüs tedbirlerine göre dezenfekte ediliyor. Müşteri tatili bittiğinde, anahtarın teslim alındığı andan itibaren temizlenip, üç gün o halde kaldıktan sonra kiraya veriliyor. Marmaris ve kırsal mahallerinde hemen hemen tüm lüks villalar kiralandı" dedi.

"GÜNEYDOĞU ŞEHİRLERİNDEN TALEP ARTTI"

Marmaris'te ev kiralayanları buluşturan internet sitesinin sahibi, iş insanı Adem Batmaz, Marmaris ve Ula'nın sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 8 yıldır günlük yazlık kiraladığını belirtip, "İstanbul, Ankara, Bursa şehirleri yanı sıra bu sene Batman, Mardin, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Gaziantep gibi Güneydoğu illerinden yazlık kiralama talebi çok geldi. Geçen yıl en donanımlı veya özellikli villalar günlük 800-1.000 lira arasını geçmiyordu. Bu yıl fiyatlar gelen yoğun talep üzerine katlandı. Bu fiyatları biz değil ev sahipleri belirlemektedir. Marmaris ve kırsal turistik mahallelerinde şu ana kadar 130 tane müstakil lüks villa kiralandı. İlçemizde kiralık yazlıkların yüzde 98'i dolu. Bu villalar genelde 3+1, yüzme havuzlu, bahçeli, oyun salonlu ve hatta saunalı olanları var. Müşterimiz bize ulaştığında koronavirüs salgını ile ilgili aldığımız tedbirleri anlatıyoruz, villada isteklerini alıp, ona göre yer ayarlıyoruz. Kimisi de internet sitemizde görüp beğeniyor. Özeliklerini anlattığımızda önce telefonla bilgi alınıyor sonra WhatsApp aracılığıyla evrakları alıp, işlemleri başlatıyoruz. Geldiklerinde kontrat yapılıp, kendilerine teslim ediliyor. Benim elimdeki, Marmaris'teki en yüksek villamın günlük kirası 2 bin 500 lira ve Eylül ayı sonuna kadar dolu" dedi.

Batmaz, internetten yapılan kiralamalarda dolandırıcılık olaylarına dikkat edilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

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