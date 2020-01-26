Yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - BALIKESİR
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Yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yazlık konutların yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

26.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:31
Yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - BALIKESİR

'in ilçesinde, yazlık konutların yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, göçmen kuşların güzergahında yer alan Dalyan mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevre sakinlerinin vermesi üzerine bölgeye, 2 itfaiye arazözü ve bir su tankeri sevk edildi.

Metrelerce yüksekliğe çıkan duman, Burhaniye ilçesi ile Edremit'e yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nden de görüldü.

Molozların da atıldığı alandaki yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yazlık konutların yakınında çıkan sazlık yangını söndürüldü - BALIKESİR
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