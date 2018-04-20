Yazlık Evlerin Bakımında "Yalıtım" Kilit Rol Oynuyor

İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, kalın yalıtımın yaz aylarında klima kullanımından kaynaklı enerji tüketimini azalttığını belirtti.

İzocam açıklamasında görüşlerine yer verilen Gökçe, evlerdeki koşulların sadece beden sağlığı açısından değil, ruh sağlığı ve huzur açısından da son derece önemli olduğunu belirtti. Doğru planlamalarla daha konforlu yaşam alanları oluşturabileceğini ve bunun sürdürülübilir kılınabileceğini aktaran Gökçe, "Örneğin; kış boyunca terk edilmiş halde kalan yazlıklar, kışın olumsuzluklarından ve geniş sıcaklık aralığında değişim gösteren dış ortam koşullarından daha fazla etkileniyor." ifadelerini kullandı. Gökçe, yağan yağmurların çatılarda akma yapabildiğini, bazı duvarların suyu içeri çekebildiğini ve evlerin uzun süre bu şekilde kalabildiğini aktardı.

Bu gibi durumların tamir ve bakım masraflarının artırmanın yanı sıra evlerde giderilmesi güç hasara da sebebiyet verdiğini dile getiren Gökçe, "Yaşanılan olumsuz durumlara karşı en iyi çözüm ise TS-825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı kapsamında tüm dış duvarların çepeçevre İzocam Manto Levhaları ile yalıtılması, çatıların ise eğimli çatılarda çatı arası kullanılan ve kullanılmayan duruma göre İzocam Camyünü Çatı Şiltesi, İzocam Rulopan ya da İzocam Mertek Arası Şiltesi ile yalıtılması, düz teras çatılarda ise İzocam Foamboard ısı yalıtım levhasının (XPS) su yalıtımı ile birlikte bir sistem içerisinde doğru bir şekilde kullanılması olacaktır. Yalıtım, yapı elemanlarının yaz kış, gece gündüz geniş sıcaklık aralığında çalışmasını ve dolayısıyla ısıl gerilmelerle oluşabilecek hasarları da önlemiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçe, Kalın yalıtımın yaz aylarında klima kullanımından kaynaklı enerji tüketimini azalttığını belirtti. Bodrum'da, Antalya'da ya da Çeşme'de yer alan bir evin en az İstanbuldakiler kadar yalıtıma ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Yalıtım kalınlıklarına baktığımızda, bu değerler illerin, hatta ilçelerin konumlarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Datça'da yer alan bir yazlıkta duvarlarda asgari 6 cm ve çatılarda en az 10 cm yalıtımın yapılması gerekiyor. Bu kalınlıklar Fethiye, Datça, Marmaris ve Gökova gibi yazın gözbebeği olan diğer ilçelerimiz için de geçerli. Daha çok enerji tasarrufu sağlamak ve daha iyi iç ortam şartlarına ulaşmak için mevsim koşullarına uygun olarak yapılan kalın yalıtımın mutlaka yönetmelikler doğrultusunda, hatta bu yönetmeliklerin belirlediği rakamların üzerinde uygulanması gerekir. Bu şekilde uygulanan kalın yalıtımla tam bir koruma sağlanabilir ve daha konforlu, sağlıklı ve daha iyi yaşam şartları sunan yazlık evlere sahip olunabilir."