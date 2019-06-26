Yazılımcı Dülgeroğlu sahte haber paylaşımından hakim karşısında

İnternet üzerinden sahte haber paylaşımları yaparak babası ve avukatını mağdur ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun, 30 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, müşteki avukat Koray Kılıç katıldı. Baba Nadir Dülgeroğlu ile avukatı Orkun Doğuş Dülgeroğlu ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki Koray Kılıç, beyanında sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın eylemleri nedeniyle iş ve özel hayatında mağdur olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru B.A da sanığı tanımadığını, sanık tarafından kendisine yönelik, örgüt üyesi ve cumhurbaşkanına yönelik suikast gerçekleştireceğine dair asılsız haber yaptığını ifade ederek, kendisininde mağdur olduğunu, yaşanan olaylar nedeniyle kendisine emniyette soruşturma açıldığını söyledi.

Diğer tanık A.T ise kendisin de dava konusu dosyanın mağdurlarından olduğuna değinerek, sanığın asılsız deliller ürettiğini, cumhurbaşkanına suikasttan halen açık olan bir dosyasının bulunudğunu, 3 yıl sıkıntılar çektiğini ve kanser rahatsızlığına da bu durumların neden olduğu için şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Öte yandan sanık Dülgeroğlu'nun can güvenliğinin bulunmadığını iddia ederek celse arası ifade verdiği, ifadesinde ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yazılımcı olan Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun internet üzerinden sahte haber paylaşımları yaparak, babası ve avukatını mağdur ettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Dülgeroğlu'nun "zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" ve "zincirleme şekilde hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 8 aydan, 30 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA