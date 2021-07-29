Yaz Neşesi devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri, Gölcük ve Dilovası ile devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 12 ilçesinde başlatılan Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaza adeta damgasını vuran etkinliklerin yeni durağı Gölcük ve Dilovası olacak. Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler yazı renklendirecek. Gölcük ve Dilovası'nda yapılacak etkinliklerde iki konser gerçekleştirilecek. Karadeniz müziğinin son dönemde beğeni ile izlenen iki sevilen genç sesi konser verecek. Ekin Uzunlar, 30 Temmuz Cuma akşamı Gölcük Kavaklı Sahili'nde; Bilal Sonses ise 31 Temmuz Cumartesi akşamı Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadyumu'nda sevenleriyle buluşacak. Her iki konser de 21.00'de başlayacak.

GÖLCÜK'TE KAVAKLI SAHİLİNDEYİZ

Gölcük'teki etkinliklerin merkezi Kavaklı Sahili olacak. Etkinliklerin ilk etabı Cuma günü öğleden sonra başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı olan şube müdürlükleri kurulacak stantlarda kendi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyecek. Kocaeli Bilim Merkezi etkinlikte Meyvenin Genleri ve Ressam Robot Atölyesi, Robotik Sergi standı ve bilim gösterisi ile yer alacak. Kağıt Müzesi'nin Atölyesinde, El Yapımı Kağıt etkinliği gerçekleştirilecek. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ile çocuklara oyunlar sahneleyecek. Janglör ve palyaçolar etkinlikler boyunca çocukların neşesine ortak olacak.

KO-MEK STANTLARI

Halk Üniversitesi KO-MEK de her etkinlikte olduğu gibi Gölcük Kavaklı Sahili'nde stant kuracak. Etkinliklerde, vatandaşlardan büyük ilgi gören KO-MEK stantlarında, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra iki büyük KO-MEK projesi olan USTAM VE KO-MEK Sepetinin tanıtımı yapılacak. Yine KO-MEK bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Odası da çocuklar için renkli etkinlikler düzenleyecek.

KO-MEK SEPETİNDE ÇEKİLİŞ ETKİNLİĞİ

Bu arada KO-MEK usta öğreticilerinin yapmış olduğu KO-MEK Sepeti Standı da Gölcük Kavaklı Sahili'ndeki yerini alacak. Bu alanda fotoğraf çektirip, kendi sosyal medyasında KO-MEK Medya ve KO-MEK Sepetini etiketleyenler arasında diğer alan etkinliklerinde olduğu gibi yarışma düzenlenecek. Yarışmaya katılanlar arasından çekiliş yapılacak. Numarası çıkan kişiye ebru tablosu hediye edilecek.

ÇİNİ SANATI KO-MEK STANDINDA TANITILACAK

KO-MEK branşlarının tanıtımı da yine stantlarda yapılacak. Burada öne çıkacak olan ise Çini branşı olacak. Bilindiği gibi KO-MEK, geleneksel Türk Sanatlarının en önemlilerinden olan Çini Sanatını verdiği kurslarla yaşatıyor. Kurs, vatandaşlardan her eğitim döneminde büyük ilgi görüyor. Bu kurslarda yapılan ürünler iseÇini sanatının yaşatılmasında önemli rol oynuyor.

YEREL MÜZİSYENLER SAHNE ALACAK

Gölcük Kavaklı Sahilindeki etkinliklerde Kocaelili yerel müzisyenler yer alacak. Pandemi döneminde zor günler yaşayan müzisyenler, alanda kurulacak sahnede, aylarca ayrı kaldıkları dinleyenleri ile bulaşarak, müzik yapacak.

AKŞAM EKİN UZUNLAR KONSERİ

Gölcük'teki Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında saatler 21.00'i gösterdiğinde ise Ekin Uzunlar Konseri gerçekleştirecek. Sevilen genç sanatçı seslendireceği türkülerle yaz etkinliğinde Karadeniz rüzgârı estirecek.

30 TEMMUZ TAVŞANCIL SAHİLİNDE ÇOCUK TİYATROSU

Öte yandan Kocaeli'de Yaz Neşesinin 30 ve 31 Temmuz tarihlerindeki bir başka adresi Dilovası olacak. Çocuk Tiyatrosu 30 Temmuz Cuma akşamı perdelerini Tavşancıl Sahilinde minik izleyicileri için açacak. Alanda bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

31 TEMMUZ CUMARTESİ AKŞAMI BİLAL SONSES KONSERİ

31 Temmuz Cumartesi günü ise Karadeniz müziğinin son dönemdeki en sevilen seslerinden olan Bilal Sonses konser verecek. Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda gerçekleştirilecek olan konser 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Bültenler