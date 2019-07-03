Yaz arası çılgınlığı 4#: Brooklyn Nets ligin yeni hanedanı olabilir mi?

Epik anlara, peri masallarına ve beklenmedik performanslara sahne olan 2018-19 sezonunun tadı damağımızda kalmıştı; ancak yaz arasındaki takas hamleleri ve serbest oyuncularla imzalanacak olan kontratlar, bu tadı sonsuza dek uzatacak gibi. 1 Temmuz’da başlayan resmî süreçle birlikte Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving, Tobias Harris gibi yıldızların imzalayacağı kontratlar gündeme oturdu ve bu havuz içerisinde yer alan iki çarpıcı isim Kevin Durant ve Kyrie Irving, Brooklyn Nets’le anlaşmaya vardı. Peki gelecekte neler olabilir?



Kyrie Irving, Boston Celtics’te uzun bir kariyer yapmak istediğini Mart ayında TD Garden’da oynanan Atlanta Hawks maçı öncesinde söylemişti. Haziran ayına gelindiğinde ise takımdan ayrılacağını açıkladı. Kevin Durant ise 2016 yaz arasında Oklahoma City Thunder’dan ayrılarak Golden State Warriors’la sözleşme imzalamış ve Warriors’taki ilk iki yılında NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Ancak KD, bu sezonun son iki ayında adeta kâbus yaşadı. Playoff'un ilk turunda Los Angeles Clippers’a karşı takımını tek başına taşıyan, bir sonraki turda Houston Rockets’a karşı da aynı performansla oynayan Durant, yüksek enerji harcadığı maçların ardından sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, Toronto Raptors’la oynanan NBA final serisinin beşinci maçına yetişti ancak maçın henüz ikinci periyotta aşil tendonundan sakatlandı. Sakatlığın ardından bir daha parkeye dönemeyen Kevin Durant’in önümüzdeki sezonu tamamen kaçıracağı açıklandı. Yaz arasında serbest oyuncu statüsünde olan Durant’le sözleşme imzalayacak olan takımın ilk sene ondan faydalanamayacak olması ve sakatlık sonrasındaki performansı büyük bir risk oluşturuyordu. Brooklyn Nets bu riski göze alarak yıldız oyuncuya teklif götürdü ve olumlu yanıt aldı.



Kyrie Irving ile dört yıl karşılığı 141 milyon dolar, Kevin Durant ile dört yıl karşılığı 164 milyon dolar değerinde kontratlar imzalayan Brooklyn Nets, bu iki yıldızın dışında ligin tecrübeli pivotlarından DeAndre Jordan ile de yine dört yıllık anlaşmaya vararak pota altına hem savunma hem de enerji gücü getirdi.



Yaz arasının fitilini çok güçlü bir şekilde ateşleyen Nets’in yakın geçmişine ve parıltılı geleceğine göz atalım...



2014-15 sezonun ardından gelen üç sezonda toplam 69 galibiyet alabilen Brooklyn Nets, veteran oyunculara verdiği kontratlar ve mantıksız draft seçimleriyle eleştiri konusu olmuştu. Şubat 2016’da takımın genel menajerliğine Sean Marks’ın gelmesiyle bu eleştiri okları yavaş yavaş geri çekilecekti. Marks’ın genç oyunculara ve teknik koçlara verdiği önem birkaç ay içerisinde kendisini gösterdi.



İstikrarı ve verimi düşük koç seçimlerinin ardından, teknik yeterliliği ve takım içi kimya yaratımı üst seviye olan Kenny Atkinson takımın başına getirildi. Atkinson’ın gelişiyle birlikte eldeki kadro da yenilenmeye başladı. Los Angeles Lakers’ın yeni franchise oyuncusu olarak tanıttığı ancak kısa sürede postaladığı D'Angelo Russell, 2017-18 sezonuyla birlikte Nets’in amirali oldu. Oynadıkları takımlarda ortalama 12-15 dakika süre alan ve bench rolünü üstlenen Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jahlil Okafor, Joe Harris, Nets formasıyla birlikte ana rollere layık görüldü. 2017 Draftı’nda 22. sıradan seçilen Jarrett Allen’ın boyalı alana getirdiği hareketlilikle Nets’in gelişimi için son parça tamamlanmış oldu.



2018-19 normal sezonunu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle geçen Nets, uzun bir aranın ardından playoff heyecanı yaşadı. Takımın, Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Philadelphia 76ers’e karşı ortaya koyduğu mücadele ve oyun güzelliği, basketbolun en önemli özelliği olan tutku rekabetçiliğini adeta tanımlar nitelikteydi. Philly’nin yıldızı Joel Embiid’i çizgi dışında taşıyarak penetre açısını engelleyen savunma taktiği, D’Angelo Russell-Caris Levert-Spencer Dinwiddie üçlüsünün hücumdaki etkinliği, Rondae Hollis Jefferson-Ed Davis ikilisinin ekstra katkısı, serinin son iki maçında farkla geride olmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmemeleri… Ertesi sezonlara umutla bakarak playoff'a veda eden Nets için çok önemli bir yaz arası kapıdaydı. Zira takımın yıldızı D’Angelo serbest oyuncu olacaktı ve onunla sözleşme yenilenmezse iki süper yıldız için maaş boşluğu oluşacaktı. Öyle de oldu…



Jarret Allen, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Caris LeVert ve Rondae Hollis-Jefferson nüvesini "şimdilik" koruyan Nets bu oyuncuların sahada verdiği avantajları iki süper yıldızla birlikte desteklemek istedi. Harris’in hücum tıkandığı anda gelen mandalina (top çok fazla bombe alır) üçlükleri, Dinwiddie’nin oyun kurma becerisi ve delici penetreleri, LeVert’in ortalama seviyelerde olan şut ve atletizmi, Jefferson ve Allen ikilisinin sahanın her iki tarafında getirdiği sertlik takım için çok önemliydi ancak bütün bunları üst seviyeye çıkaracak ve takıma tecrübe katacak süper yıldızlara ihtiyaç vardı. İşte bu noktada Kevin Durant ve Kyrie Irving takıma dâhil edildi.



Kevin Durant’in yeni sezonu kaçıracağı göz önüne alınırsa yeni sezonda büyük bir şampiyonluk adayı olduğunu söylemek çok zor olsa da Brooklyn Nets bir sonraki sezondan itibaren itibaren kağıt üzerinde gayet ciddi bir aday. Kevin Durant ve Kyrie Irving ikilisinin pick&roll’lerde hem devrilen hem de perdeye gelen oyuncu olarak şut, smaç, penetre ve turnike silahlarını en üst seviyede kullanabilme yetenekleri, Nets’in yeni hanedan olması için gayet yeterli bir neden. Peki Nets cephesinde 2018-19 sezonunda neler olabilir?



Kyrie Irving’in Boston’daki en büyük sorunu, gençlerle yaşadığı uyum ve top paylaşımı oldu. Nets kadrosunda biraz önce saydığımız oyunculardan hiçbirisi topu eline yapıştırmayı sevmez, tam tersi pick&roll veya şut/turnike setlerini tercih ederler. Kyrie Irving’in set uygulama konusundaki ustalığını takım koçu Kenny Atkinson’ın oyun kitabıyla birleştirirsek ortaya güzel bir iş çıkması muhtemel.



Rondae Hollis-Jefferson ve Ed Davis dışında önemli bir serbest oyuncusu (D’Angelo Russell, Golden State Warriors’la imzaladı bile...) bulunmayan Nets, bench’i destekleyebilecek bir forvet ve 8-12 dakika aralığında katkı verebilecek bir şutör alırsa iddiasını biraz daha arttırabilir. Tabii Kyrie’nin gençlerle olan uyumu ve Durant’in sakatlıktan nasıl döneceği, bu iddianın hem niteliğini hem de niceliğini etkileyecek.