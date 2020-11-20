Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor
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Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor

20.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:26
Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yatırımlarını sürdüren iş adamı Şahin Yalçın, konut kredilerinde faizler tekrar 0,64 seviyelerine çekildiği takdirde piyasanın hareketleneceğini söyledi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yatırımlarını sürdüren iş adamı Şahin Yalçın, konut kredilerinde faizler tekrar 0,64 seviyelerine çekildiği takdirde piyasanın hareketleneceğini söyledi. Şahin, "Biz satış yaptıkça bütün piyasa hareketleniyor. Biz buradan daire sattık buraya gelenler beyaz eşya alıyor, mobilya alıyor, kilim, perde alıyor" dedi.

İş adamı Şahin Yalçın, konut kredisinde faizlerinin yüksek olmasının tüm piyasayı etkilediğini söyledi. Konut kredisinde faizler yüksek olduğunda kimsenin yatırım yapmadığını ve parayı bankada tuttuğunu ifade eden Yalçın, "24 katlı binamızı bitirdik teslim ettik oturmaya başladılar. Onunla ilgili bağlantı yolları var onu açıyoruz. Onun yanına projenin ikinci kısmı olan 18 katlı bloğumuz şu anda mevcut ona başladık. Bu projeyi de 1 buçuk yıl içinde 2 bloğumuzu içinde sosyal tesisi olan projeyi teslim etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Sattığımız dairelerin gelirini yeni binaya yatırıyoruz"

Salgın sürecine değinen Yalçın, "İlk süreç herkesi nasıl etkilediyse bizlerdi de öyle etkiledi. Çalışma alanları ve saatleri kısıtlandı. Devletimizin aldığı kararla faizler 0,64 düşünce inşaat sektörü çok iyi bir trend yakaladı. Bizim temennimiz faizlerin tekrar o seviyelere indirilmesi. Müteahhitlik sektöründe sıfır yeni inşaat yapanlar 0,64 devam edebilirdi ikinci el konut satışlarında faizleri aşağıya düşürmemeleri lazımdı. Onların 1,25 devam etmeleri lazımdı. O süreçte ikinci el konutların hem daha fazla zam yaptılar konutları satan vatandaşların çoğu dövize yatırım yaptılar. Yani paraların yüzde 90 bankalarda. Ama biz sıfır bina yapan müteahhitler buradan sattığımızı diğer binaya yatırıyoruz. Biz devamlı teşvik olarak yatırım yapıyoruz. O yüzden bu 0,64 biraz daha devam etmesi lazımdı. Talepler iyi biz de baya bir konut sattık bu bloktan, hayırlısı ile burayı da tamamlayıp teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bina satınca diğer sektörler hareketleniyor"

Bina satışı sonrası diğer sektörlerinde hareketlendiğini ifade eden iş adamı Şahin Yalçın, "Biz satış yaptıkça bütün piyasa hareketleniyor. Biz buradan daire sattık buraya gelenler beyaz eşya alıyor, mobilya alıyor, kilim, perde alıyor. Düşünün kaç tane sektör bina satıldıktan sonra hareketleniyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor
Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor
Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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