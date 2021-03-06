Yatırımcı rehberi (8)
06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:13
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,40
|23,53
|8,53
|Acıpayam Selüloz
|21,02
|4,58
|22,78
|Adel Kalemcilik
|26,52
|6,08
|-22,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|11,15
|10,36
|Afyon Çimento
|4,97
|3,76
|-2,74
|Ak Enerji
|2,05
|5,13
|-7,24
|Akbank
|6,32
|4,29
|-8,80
|Akçansa
|18,80
|1,46
|13,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,18
|5,31
|-9,29
|Akfen GMYO
|4,42
|4,00
|-9,05
|Akın Tekstil
|56,00
|18,14
|76,32
|Akiş GMYO
|2,39
|3,47
|-14,41
|Akmerkez GMYO
|60,85
|0,58
|-5,50
|Aksa
|16,66
|4,78
|14,19
|Aksa Enerji
|11,14
|5,49
|49,73
|Aksigorta
|9,83
|4,57
|5,70
|Aksu Enerji
|6,99
|6,55
|-7,38
|Alarko Carrıer
|412,40
|1,13
|13,02
|Alarko GMYO
|27,16
|12,98
|3,82
|Alarko Holding
|12,22
|14,10
|41,44
|Albaraka Türk
|2,14
|-4,04
|10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,82
|15,33
|30,88
|Alkim Kağıt
|19,00
|-0,31
|40,24
|Alkim Kimya
|18,55
|-1,01
|27,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,53
|-3,44
|15,53
|Altınyunus Çeşme
|86,40
|-2,92
|72,94
|Anadolu Efes
|25,70
|8,81
|10,87
|Anadolu Grubu Holding
|28,36
|1,58
|7,79
|Anadolu Hayat Emek.
|10,85
|8,72
|25,14
|Anadolu Isuzu
|21,20
|2,91
|17,78
|Anadolu Sigorta
|8,14
|0,74
|7,81
|Anel Elektrik
|4,09
|4,60
|29,02
|Arçelik
|35,06
|5,67
|15,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,75
|0,86
|22,19
|Arena Bilgisayar
|51,50
|5,27
|49,71
|Armada Bilgisayar
|63,35
|7,37
|29,07
|Arsan Tekstil
|8,25
|7,98
|13,17
|Arzum Ev Aletleri
|24,76
|7,56
|0,57
|Aselsan
|17,22
|1,41
|-5,64
|Ata GMYO
|5,87
|4,45
|6,53
|Atakule GMYO
|3,94
|-6,41
|56,35
|Atlantis Yatırım Holding
|6,32
|-9,59
|13,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|3,07
|-4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,98
|1,93
|-0,23
|Avrasya GMYO
|3,47
|6,12
|32,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,96
|14,45
|23,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,41
|6,13
|6,83
|Ayen Enerji
|8,96
|13,27
|65,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,54
|24,81
|28,11
|Aygaz
|17,00
|8,49
|16,04
|Bagfaş
|28,30
|12,48
|41,50
|Bak Ambalaj
|26,02
|9,88
|28,81
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|-11,22
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|5,04
|3,07
|7,46
|Banvit
|56,65
|3,00
|8,94
|Baştaş Başkent Çimento
|14,28
|-0,90
|-17,79
|Batı Çimento
|13,10
|0,85
|178,13
|Batısöke Çimento
|3,24
|-2,70
|32,79
|Bayrak Taban Sanayi
|11,34
|3,09
|6,88
|Bera Holding
|25,36
|3,01
|25,05
|Berkosan Yalıtım
|13,24
|9,51
|48,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,38
|10,05
|8,42
|Beyaz Filo
|14,70
|6,52
|44,40
|Bilici Yatırım
|9,50
|2,59
|43,07
|Bim Mağazalar
|67,90
|2,72
|-7,66
|Birko Mensucat
|1,11
|-2,63
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,46
|-18,00
|-28,90
|Bizim Mağazaları
|14,56
|6,12
|-5,21
|Borusan Mannesmann
|32,00
|9,81
|15,11
|Borusan Yat. Paz.
|488,20
|-0,57
|6,85
|Bosch Fren Sistemleri
|1.128,30
|0,92
|-8,93
|Bossa
|24,38
|19,04
|36,58
|Brisa
|30,12
|2,52
|51,05
|Burçelik
|26,02
|4,00
|23,79
|Burçelik Vana
|35,26
|-7,21
|-29,00
|Bursa Çimento
|4,54
|3,42
|-8,79
|Carrefoursa
|69,00
|18,97
|-3,90
|Casa Emtia Petrol
|176,60
|-25,42
|66,60
|Ceo Event Medya
|6,70
|5,35
|4,20
|Coca Cola İçecek
|69,80
|-1,55
|7,20
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|-14,12
|39,58
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|6,04
|-4,26
|Çelebi
|226,60
|35,28
|24,15
|Çelik Halat
|8,84
|-3,70
|-2,83
|Çemaş Döküm
|1,57
|-2,82
|-7,79
|Çemtaş
|15,82
|4,63
|-0,51
|Çimbeton
|320,00
|1,59
|7,93
|Çimentaş
|45,28
|5,30
|25,22
|Çimsa
|22,10
|2,31
|24,16
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|5,39
|-1,42
|Dagi Giyim
|7,92
|6,02
|-1,86
|Dagi Yatırım Holding
|16,20
|29,50
|25,58
|Dardanel
|32,22
|1,77
|-3,82
|Datagate Bilgisayar
|16,86
|8,77
|4,66
|Demısaş Döküm
|7,61
|3,12
|15,13
|Denge Holding
|8,81
|3,04
|60,77
|Deniz GMYO
|6,80
|3,03
|98,83
|Derimod
|11,74
|4,92
|20,53
|Derlüks Deri
|9,06
|7,09
|2,72
|Desa Deri
|12,25
|-1,37
|25,77
|Despec Bilgisayar
|13,60
|12,40
|4,13
|Deva Holding
|31,24
|4,55
|29,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,98
|-1,96
|47,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,31
|1,81
|95,98
|Ditaş Doğan
|15,82
|-1,86
|21,43
|DO-CO
|609,00
|5,73
|-3,33
|Doğan Burda
|19,22
|0,21
|-14,35
|Doğan Holding
|3,42
|7,89
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,00
|25,00
|28,81
|Doğusan
|5,57
|10,74
|27,17
|Doğuş GMYO
|11,42
|25,08
|39,78
|Doğuş Otomotiv
|32,52
|4,57
|13,15
|Döktaş Dökümcülük
|34,68
|11,87
|13,26
|Duran Doğan Basım
|11,89
|-0,92
|13,35
|Dyo Boya
|16,13
|22,20
|41,99
|Eczacıbaşı İlaç
|7,38
|2,64
|-1,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,30
|1,23
|92,14
|Edip Gayrimenkul
|3,91
|2,89
|17,77
|Ege Endüstri
|1.542,30
|-0,19
|-10,71
|Ege Gübre
|219,00
|-2,54
|50,83
|Ege Profil
|37,88
|-0,63
|-0,94
|Ege Seramik
|14,09
|13,26
|36,93
|Egeplast
|42,66
|2,80
|28,11
|Ekiz Kimya
|7,80
|-7,14
|9,40
|Emek Elektrik
|2,08
|-1,42
|-27,15
|Eminiş Ambalaj
|28,98
|0,14
|-21,34
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|10,31
|14,95
|Enerjisa Enerji
|11,65
|2,28
|-6,87
|Enka İnşaat
|7,90
|11,74
|7,19
|Erbosan
|67,25
|15,35
|64,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,81
|8,36
|5,89
|Ersu Gıda
|5,02
|15,14
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,67
|11,48
|16,74
|Esenboğa Elektrik
|39,38
|11,75
|106,94
|Etiler Gıda
|5,85
|-2,17
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,79
|3,55
|-1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|5,52
|6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,36
|-0,46
|-3,33
|Euro Yatırım Holding
|3,50
|3,24
|23,24
|Fade Gıda
|10,50
|8,25
|69,63
|Fenerbahçe Futbol
|31,12
|5,99
|5,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,68
|1,52
|4,87
|F-M İzmit Piston
|167,90
|0,78
|35,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,98
|7,23
|14,97
|Ford Otosan
|177,20
|1,20
|40,63
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,98
|-0,75
|-16,21
|Frigo Pak Gıda
|29,96
|10,96
|42,80
|Galatasaray Sportif
|3,91
|-8,43
|-3,46
|Garanti Bankası
|9,25
|3,70
|-10,80
|Garanti Faktoring
|12,06
|-6,22
|8,36
|Garanti Yat. Ort.
|3,60
|13,21
|11,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,00
|-1,34
|98,41
|Gediz Ambalaj
|40,44
|9,95
|50,90
|Gentaş
|5,78
|9,89
|-2,69
|Gersan Elektrik
|7,31
|7,18
|19,06
|Global Men. Değ.
|8,10
|8,00
|34,78
|Global Yat. Holding
|5,83
|13,65
|24,57
|Good-Year
|8,95
|-1,86
|7,06
|Göltaş Çimento
|67,95
|15,76
|64,69
|Gözde Girişim
|7,47
|20,48
|-6,39
|GSD Denizcilik
|6,87
|14,69
|36,31
|GSD Holding
|2,56
|8,02
|1,99
|Gübre Fabrik.
|80,15
|0,44
|-6,86
|Güler Yat. Holding
|10,45
|0,48
|-3,86
|Halk GMYO
|3,29
|3,46
|2,49
|Hatay Tekstil
|25,40
|11,21
|82,08
|Hedef Girişim
|4,07
|3,83
|18,78
|Hektaş
|28,96
|1,26
|51,86
|HUB Girişim
|18,75
|9,08
|3,02
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-3,85
|7,14
|ICBC Turkey Bank
|6,57
|7,00
|1,08
|İdealist Danışmanlık
|50,05
|19,57
|271,84
|İdealist GMYO
|11,00
|0,00
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|1,18
|-8,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|4,24
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,35
|8,77
|-17,49
|İhlas Holding
|0,92
|4,55
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|10,53
|-7,89
|İndeks Bilgisayar
|32,56
|45,23
|70,20
|Info Yatırım
|7,19
|3,45
|11,47
|İntema
|50,45
|7,34
|26,44
|Inveo Yatırım Holding
|138,50
|-3,82
|213,21
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|-0,51
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|11,93
|4,37
|18,00
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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