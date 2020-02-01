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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.

01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0739631,93
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0967061,87
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1101201,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1092491,79
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1112111,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150720,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124851,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0198461,43
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0202991,42
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0198981,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0198611,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0223931,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0226850,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0157320,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0216580,47
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0215260,40
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0198003,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0329503,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0351543,24
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0311683,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0319543,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593990,17
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0612400,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0651350,17
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0259590,16
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0658150,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017448-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,041990-2,85
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035336-2,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035850-2,11
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,134201-2,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031326-2,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,031284-1,58
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022890-1,16
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,072490-1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,070496-1,13
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013509-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018221-0,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,034485-0,19
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,022781-0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024013-0,11
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015631-0,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Kaynak: AA
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