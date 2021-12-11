Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,067998
|4,58
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,116161
|4,47
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,381932
|4,26
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,913690
|3,99
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|15,559631
|3,83
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,963976
|10,55
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|26,909156
|9,67
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,488521
|9,51
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|66,006065
|9,25
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|26,346316
|9,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027317
|8,29
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,831337
|6,03
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,958854
|4,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,056530
|4,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,168160
|4,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|143,365949
|11,21
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|9,628896
|10,19
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,145537
|9,94
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|2,190592
|9,54
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,930440
|9,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,541772
|9,82
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,138479
|8,06
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,031220
|8,04
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,347622
|7,63
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|6,460507
|7,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,608317
|7,65
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,204727
|6,98
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,908898
|6,65
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,307072
|5,27
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,576264
|4,80
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,065154
|2,77
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,109629
|2,71
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,495454
|2,71
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,638512
|2,70
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,172723
|2,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,016806
|0,34
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,394527
|0,33
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,042143
|0,31
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058549
|0,31
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163616
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,832692
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|2,314946
|-1,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,242456
|-0,04
(Sürecek)
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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