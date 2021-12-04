Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,14495011,05
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,68690111,02
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,10850310,93
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu15,93774310,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,07523110,40
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1282,89458712,98
QNB Finans Portföy Altın BYF67,09649111,66
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF77,00290211,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,5248617,27
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF19,3728915,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,7271419,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0760829,37
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1613459,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0652957,52
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0761477,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,09563711,16
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF12,9175579,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu288,5194298,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2364278,88
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1098128,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,27699310,31
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,88001510,25
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1906759,94
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,9019349,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1537908,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,05268111,21
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,10133310,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,92041510,83
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,05216510,75
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,64576110,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,06340011,34
HSBC Portföy Altın Fonu6,32400810,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,10673310,89
Ak Portföy Altın Fonu0,16821510,84
İş Portföy Altın Fonu0,08198310,83
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0133310,35
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0388840,33
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1600230,32
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3899890,31
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0516180,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032268-0,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230266-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555295-0,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,834157-0,06
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,839245-0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025226-4,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,112620-0,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056894-0,80
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,983259-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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