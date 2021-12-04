Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,144950 11,05 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,686901 11,02 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,108503 10,93 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 15,937743 10,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,075231 10,40 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1282,894587 12,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 67,096491 11,66 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 77,002902 11,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,524861 7,27 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 19,372891 5,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,727141 9,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,076082 9,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,161345 9,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,065295 7,52 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,076147 7,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,095637 11,16 Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF 12,917557 9,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 288,519429 8,91 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,236427 8,88 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,109812 8,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,276993 10,31 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,880015 10,25 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,190675 9,94 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,901934 9,13 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,153790 8,89 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,052681 11,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,101333 10,96 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,920415 10,83 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 3,052165 10,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,645761 10,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,063400 11,34 HSBC Portföy Altın Fonu 6,324008 10,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,106733 10,89 Ak Portföy Altın Fonu 0,168215 10,84 İş Portföy Altın Fonu 0,081983 10,83 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,013331 0,35 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,038884 0,33 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,160023 0,32 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,389989 0,31 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,051618 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032268 -0,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230266 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555295 -0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834157 -0,06 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,839245 -0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 -4,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112620 -0,84 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056894 -0,80 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,983259 -0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi