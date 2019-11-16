Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro.
16.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:06
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028348
|1,34
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066215
|1,28
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047976
|1,12
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,164300
|1,12
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,062057
|1,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057582
|0,59
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014932
|0,58
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,606069
|0,53
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,378933
|0,44
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,285078
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,049556
|4,03
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,903553
|2,87
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,064783
|2,85
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,142923
|2,56
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,319100
|2,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,646301
|4,20
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,833135
|1,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|95,682191
|1,37
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,079691
|1,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076493
|1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022573
|0,59
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,401211
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,218431
|0,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,041552
|0,43
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,026525
|0,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,627055
|0,25
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021149
|0,25
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058404
|0,24
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,690667
|0,24
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|115,649031
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036566
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023771
|-2,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022162
|-1,30
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025406
|-0,61
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,467912
|-0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026649
|-2,76
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037881
|-0,85
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042607
|-0,77
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,108287
|-0,76
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056250
|-0,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,132057
|-0,10
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,334726
|-0,03
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,688422
|0,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,440449
|-1,88
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019940
|-0,91
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037098
|-0,84
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,107393
|-0,82
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,170700
|-0,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,546085
|-3,38
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033877
|-0,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,315543
|-0,92
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022941
|-0,91
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065896
|-0,91
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA