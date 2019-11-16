Yatırımcı rehberi (6)



Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları



Deniz Port. Euro.

16.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:06

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028348 1,34 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066215 1,28 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047976 1,12 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164300 1,12 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,062057 1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057582 0,59 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014932 0,58 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,606069 0,53 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,378933 0,44 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,285078 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,049556 4,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,903553 2,87 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,064783 2,85 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,142923 2,56 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,319100 2,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,646301 4,20 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,833135 1,44 HSBC Portföy Değ. Fon 95,682191 1,37 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,079691 1,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076493 1,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022573 0,59 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,401211 0,52 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,218431 0,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,041552 0,43 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026525 0,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,627055 0,25 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021149 0,25 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058404 0,24 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,690667 0,24 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 115,649031 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036566 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023771 -2,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022162 -1,30 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025406 -0,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,467912 -0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026649 -2,76 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037881 -0,85 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042607 -0,77 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,108287 -0,76 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056250 -0,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,132057 -0,10 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,334726 -0,03 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,688422 0,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,440449 -1,88 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019940 -0,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037098 -0,84 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,107393 -0,82 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,170700 -0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,546085 -3,38 Deniz Port. Altın Fonu 0,033877 -0,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,315543 -0,92 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022941 -0,91 TEB Portföy Altın Fonu 0,065896 -0,91

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(Sürecek)

Kaynak: AA