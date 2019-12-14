Yatırımcı rehberi (5)

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 8,18'lik düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,24'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061631 -8,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,978740 -0,60 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270519 -0,41 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,433353 -0,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,383809 -0,35 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007079 -0,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012268 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032994 -0,13

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA