Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 7,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: