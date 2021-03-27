Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 7,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,206732
|8,97
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,126634
|8,78
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|760,085341
|8,33
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,930781
|7,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,091393
|6,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036389
|6,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058194
|6,43
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,061789
|6,36
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,047077
|6,34
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114656
|6,32
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015078
|7,36
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047404
|6,50
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049234
|6,45
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043357
|6,41
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048950
|6,32
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050920
|6,28
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046245
|6,28
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028689
|6,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046235
|6,23
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045206
|6,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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