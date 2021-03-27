Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 7,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,2067328,97
QNB Finans Portföy Altın BYF39,1266348,78
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF760,0853418,33
Gedik Portföy Altın Fon0,9307817,09
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0913936,57
Fiba Portföy Altın Fonu0,0363896,52
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0581946,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0617896,36
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0470776,34
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1146566,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0150787,36
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0474046,50
VEM Altın Katılım EYF0,0492346,45
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0433576,41
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0489506,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0509206,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0462456,28
NN Hay. Em. Altın EYF0,0286896,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0462356,23
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0452066,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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