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Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,13, BES fonları ise yüzde 5,56 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,13, BES fonları ise yüzde 5,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,81 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 10,93 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları3,133753649
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları8,3215141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon4,2589890
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları2,4172684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları4,7537351
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları6,2270673
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,7642420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları10,8112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2838370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)5,562452432
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları7,0752520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları6,21660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,4629290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,101051032
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,2627270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler10,9313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2813130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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