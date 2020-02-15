Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|15,61
|11,44
|36,45
|Aselsan
|29,08
|24,46
|18,89
|İş GMYO
|2,15
|1,90
|13,16
|Sasa Polyester
|10,21
|9,22
|10,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,46
|11,29
|10,36
|Karsan Otomotiv
|1,97
|1,81
|8,84
|GSD Holding
|1,78
|1,64
|8,54
|Net Holding
|2,64
|2,46
|7,32
|Ford Otosan
|79,70
|74,30
|7,27
|Vestel
|16,91
|15,77
|7,23
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|8,15
|9,49
|-14,12
|Bizim Mağazaları
|10,22
|11,30
|-9,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,87
|3,11
|-7,72
|Bursa Çimento
|4,50
|4,84
|-7,00
|İş Bankası (C)
|6,99
|7,44
|-6,05
|Gözde Girişim
|4,89
|5,20
|-5,96
|Kartonsan
|462,60
|491,00
|-5,78
|Şekerbank
|1,32
|1,40
|-5,71
|MLP Sağlık
|17,55
|18,60
|-5,65
|Şok Marketler
|9,78
|10,33
|-5,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|11.680.011.356
|Aselsan
|8.432.843.181
|Garanti Bankası
|2.815.395.234
|Petkim
|2.636.803.821
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.387.631.024
|Tüpraş
|2.339.512.682
|T. Halk Bankası
|2.267.737.528
|İş Fin.Kir.
|2.038.944.844
|Odaş Elektrik
|2.028.980.966
|Kardemir (D)
|1.999.753.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA