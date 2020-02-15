Yatırımcı rehberi (10)

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 15,61 11,44 36,45 Aselsan 29,08 24,46 18,89 İş GMYO 2,15 1,90 13,16 Sasa Polyester 10,21 9,22 10,74 Eczacıbaşı Yatırım 12,46 11,29 10,36 Karsan Otomotiv 1,97 1,81 8,84 GSD Holding 1,78 1,64 8,54 Net Holding 2,64 2,46 7,32 Ford Otosan 79,70 74,30 7,27 Vestel 16,91 15,77 7,23 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,15 9,49 -14,12 Bizim Mağazaları 10,22 11,30 -9,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,87 3,11 -7,72 Bursa Çimento 4,50 4,84 -7,00 İş Bankası (C) 6,99 7,44 -6,05 Gözde Girişim 4,89 5,20 -5,96 Kartonsan 462,60 491,00 -5,78 Şekerbank 1,32 1,40 -5,71 MLP Sağlık 17,55 18,60 -5,65 Şok Marketler 9,78 10,33 -5,32 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 11.680.011.356 Aselsan 8.432.843.181 Garanti Bankası 2.815.395.234 Petkim 2.636.803.821 Yapı ve Kredi Bank. 2.387.631.024 Tüpraş 2.339.512.682 T. Halk Bankası 2.267.737.528 İş Fin.Kir. 2.038.944.844 Odaş Elektrik 2.028.980.966 Kardemir (D) 1.999.753.941

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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Kaynak: AA