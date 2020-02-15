Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08
Yatırımcı rehberi (10)

'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 15,61 11,44 36,45
Aselsan 29,08 24,46 18,89
İş GMYO 2,15 1,90 13,16
Sasa Polyester 10,21 9,22 10,74
Eczacıbaşı Yatırım 12,46 11,29 10,36
Karsan Otomotiv 1,97 1,81 8,84
GSD Holding 1,78 1,64 8,54
Net Holding 2,64 2,46 7,32
Ford Otosan 79,70 74,30 7,27
Vestel 16,91 15,77 7,23
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,15 9,49 -14,12
Bizim Mağazaları 10,22 11,30 -9,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,87 3,11 -7,72
Bursa Çimento 4,50 4,84 -7,00
İş Bankası (C) 6,99 7,44 -6,05
Gözde Girişim 4,89 5,20 -5,96
Kartonsan 462,60 491,00 -5,78
Şekerbank 1,32 1,40 -5,71
MLP Sağlık 17,55 18,60 -5,65
Şok Marketler 9,78 10,33 -5,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 11.680.011.356
Aselsan 8.432.843.181
Garanti Bankası 2.815.395.234
Petkim 2.636.803.821
Yapı ve Kredi Bank. 2.387.631.024
Tüpraş 2.339.512.682
T. Halk Bankası 2.267.737.528
İş Fin.Kir. 2.038.944.844
Odaş Elektrik 2.028.980.966
Kardemir (D) 1.999.753.941

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler