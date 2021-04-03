Yat yarışları: Erol Metin Erdoğan Kupası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Erol Metin Erdoğan Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 9 yat ile 90 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) hakemlerinden olan 2018 yılında hayatını kaybeden Erol Metin Erdoğan'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yatlar, bir süre antrenman turları atarak yarış için gerekli rüzgarın oluşmasını bekledi. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı.

Yelkenliler iki yarışı da koy içinde gerçekleştirdi. Körfezde renkli balonlarıyla görsel şölen oluşturan yatları sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sahilde evleri olanlar ve turistler izleyebildi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün 2021 yılındaki ilk yarışını Erol Metin Erdoğan Kupası'yla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kulübün 2021 yılı yarış takviminde yer alan kış yarışlarının salgın tedbirleri sebebiyle iptal edildiğini aktaran Tekdağ, "Bu sebeple kış yarışları olarak planlanan son iki yarışın başlı başına bir yarış olarak yapılmasına karar verdik. Bu iki yarıştan ilkine Erol Metin Erdoğan Kupası adı verildi. TYF hakemlerinden olan ve geçtiğimiz yıllarda kanserden kaybettiğimiz Erol Metin Erdoğan, sağlığında birçok MIYC yarışında görev almıştı." dedi.

Tekdağ, tüm katılımcıların ve görevlilerin Kovid-19 PCR testi yaptırdıklarını ayrıca yarış organizasyon komitesinin tüm salgın önlemlerini alarak, önlemler kapsamında ödül töreni ve sosyal etkinlik düzenlemediklerini sözlerine ekledi.

Yarın, koy dışı yarışının yapılmasının ardından Erol Metin Erdoğan Kupası sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen