Yasin Öztekin: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum"
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Yasin Öztekin: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum"

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, kariyerinin sonuna gelmediğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

25.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:10

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, kariyerinin sonuna gelmediğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Yasin Öztekin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Deneyimli hücum oyuncusu, yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ve antrenmanlarının çok yoğun geçtiğini belirtti.

Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceklerini ve kendilerine önemli hedefler koyduklarını dile getiren Yasin, "Bu zamana kadar büyük sakatlıkları yaşamadım. O yüzden 33 yaşındayım ama kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Şu an önümüzdeki yılları düşünmüyorum çünkü benim için bu sene çok önemli. Seneye sözleşmem bitiyor ama bu sene gerçekten Sivas'ta kendimi çok iyi göstermek istiyorum. Oynadığım en iyi sezonlardan birinin bu yıl olmasını istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, kendime özel hoca tuttum. Gayet hırslıyım, inşallah bu sene de istediğim gibi oynayıp önümüzdeki senelere bakacağım." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorduk"

Yasin Öztekin, geçen sezon son maçta kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi biletine çok üzüldüklerini dile getirdi.

Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten Yasin, "Biz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi çok istiyorduk ama son maçta maalesef istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden de oraya gidemedik ama UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz ve direkt gruplardayız. Bu da çok güzel bir şey. Hem oyuncular hem Sivas halkı hem de kulüp için. Orada olduğumuz için gayet mutluyuz." diye konuştu.

Takımdan önemli isimlerin ayrıldığını vurgulayan Yasin, yeni gelen futbolcuların kalitesine değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni gelen oyuncularımızın hepsi çok iyi ve kaliteli. Bunun tabii oyuncularla çok alakası var ama takım olarak iyi olursak çok şey başarırız. İyi oyuncularımız var tabii. Çok iyi çalışırsak istediğimiz sonuçları alırız inşallah. Tabii her oyuncunun yeri dolar, bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacak. Gelenlerden Max Gradel'i zaten çok eskiden beri tanıyorum. 10-11 sene önce bir kere buluşmuştuk bir takımda, çok yetenekli bir oyuncu. 10 numara Felix de çok yetenekli. Onu tabi önceden tanımıyordum ama şu son idmanlarda gayet iyi. Yeni gelen Kerem Atakan var. Onunla da Göztepe'de beraber oynadık, gayet iyi transferler. İnşallah birkaç tane daha transfer olur ki rekabet olsun ve istediğimiz seviyeye çıkalım."

"Avrupa'da 3-4 günde bir maç oynanıyor"

Yasin Öztekin, ligde sezonun 21 takımla oynanacak olmasının futbolcular için avantaj oluşturduğunu belirtti.

Futbolcular için sürekli maç oynamanın önemine değinen deneyimli futbolcu, "Çok maç oynamak yoracak diye bir şey yok. Sonuçta Avrupa'da 3-4 günde bir maç oynanıyor. Futbolcular için en güzel şey maç oynamak. Bu yüzden ben gayet memnunum. Bizim için de ilk defa 21 takım olacak. Yani sıklıkla maç oynayacağız. O yüzden herkes için çok süre alma zamanı olacak. Oyuncular için olumlu bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı kuralına da değinen Yasin, bunun bir önemi olmadığını ve iyi olan futbolcunun formayı kapacağını dile getirdi.

Tek hedeflerinin sezona iyi başlamak olduğunu anlatan Yasin, "Yabancı kuralı önemli değil, sonuçta iyi olan her zaman oynayacak. Ben de Türkiye'ye geldiğimde o kadar iyi oyuncular vardı ama her zaman istediğim sonucu aldım çünkü çalıştım ve kendime güvendim. O yüzden yabancı kuralı çok önemli değil, iyi olan zaten oynayacak. Çok çalışan, kendine güvenen yabancıdan iyiyse hocalar onu oynatır." ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız futbol, futbol değil"

Yasin Öztekin, maçları taraftarsız oynamanın keyifli olmadığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor olarak yeni sezonu da üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Yasin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Lig, çok zor bir lig. Avrupa Ligi de tabi kolay olmayacak, o yüzden yoğun maç trafiği olacak. Biz her maça final maçı gibi çıkıp hırslı ve istekli oynayacağız. Taraftarsız futbol, futbol değil. Bizim için de gerçekten çok zor. Taraftar olmadan bazen motive olamıyorsun, konsantre olamıyorsun. Taraftar olmadan futbol da olmuyor. İnşallah taraftarlarımız gelir. Sadece Sivas'ta değil bütün Avrupa'da. Biz böyle alıştık, bundan sonra da inşallah öyle devam eder."

Yasin Öztekin: 'Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum'

Kaynak: AA

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