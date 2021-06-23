Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasemin Can kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasemin Can kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasemin Can kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki 8:43.46'lık 3000 metre performansıyla Türkiye rekorunun da sahibi olan Yasemin Can, Sırbistan'da 2017 yılında düzenlenen Belgrad Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3 bin metre'de gümüş madalya kazanmıştır. Yasemin Can kimdir? Yasemin Can kaç yaşında, aslen nerelidir?

Amsterdam'da gerçekleştirilen 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazanan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Yasemin Can, 2018 yılında Almanya'da düzenlenen Berlin Avrupa Şampiyonası 5 bin metre'de bronz madalya kazanmıştır. Yasemin Can ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASEMİN CAN KİMDİR?

Yasemin Can 11 Aralık 1996 yılında, Vivian Jemutai'de doğan , Kenya asıllı Türk atlet. Uzun mesafelerde koşmaktadır.

Can, Amsterdam'da düzenlenen 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10.000 metreyi 31:12.86'yla koştu ve kendine ait Avrupa 23 yaş altı rekorunu geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu 15:18.15'le 5000 metreyi de kazanarak, uzun mesafe dublesi yapmayı başardı. Can 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. 10.000 metre mücadelesini 30:26.41'le tamamlayan sporcu, Amsterdam'da Avrupa şampiyonluğunu getiren kişisel en iyi derecesini 45 saniyeden fazla geliştirdi ancak yarış dünya rekoruyla koşuldu ve Can 7. oldu.

Can 2017 Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki 8:43.46'lık 3000 metre performansıyla gümüş madalya kazandı. Sporcu bu derecesiyle kadınlar 3000 m salon Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

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Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasemin Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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