Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Yasemin Can kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasemin Can kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm

Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki 8:43.46'lık 3000 metre performansıyla Türkiye rekorunun da sahibi olan Yasemin Can, Sırbistan'da 2017 yılında düzenlenen Belgrad Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3 bin metre'de gümüş madalya kazanmıştır.