Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, TTK Tahlisiye ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, maden ocağına girerek, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliye edilmesi için çalışmaya başladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldiği belirtilerek, "Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Zonguldak Ereğli'de maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3'ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

ZONGULDAK,(DHA)