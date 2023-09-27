Zonguldak'ta Maden İşçisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta 44 yaşındaki maden işçisi Sinan Tellioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 2009 yılında işe başlayan Tellioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Zonguldak'ta 44 yaşındaki maden işçisi Sinan Tellioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 2009 yılında işe başlayan 44 yaşındaki maden işçisi Sinan Tellioğlu kalp krizi geçirdi. Tellioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Telioğlu'nun cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Taziye mesajı yayımlayan GMİS, "Sinan Tellioğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK