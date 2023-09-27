Zonguldak'ta Maden İşçisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta 44 yaşındaki maden işçisi Sinan Tellioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 2009 yılında işe başlayan Tellioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.