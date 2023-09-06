Yalova'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine eve giren itfaiye ekipleri 85 yaşındaki Yücel Akkuş'u yatağında ölü şekilde buldu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine eve giren itfaiye ekipleri 85 yaşındaki Yücel Akkuş'u yatağında ölü şekilde buldu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Kocadere köyü Gül Sokak Akvaryum Apartmanı'ndaki bir daireden kötü kokuların gelmesi üzerine bina sakinleri durumun 112'ye bildirdi. Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek daireye pencereden girdi. Ekipler dairede yalnız yaşayan Yücel Akkuş'u yatağında ölü olarak buldu.

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı. Akkuş'ın yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin ediliyor. - YALOVA