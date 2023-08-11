Yalova'da Ormandan Yola İnen Ayı ve Yavrusu Görüntülendi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormandan yol kenarına inen bir ayı ve 2 yavrusu, bölgeden geçen iki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayılar, fark edildiklerinde ağaca tırmandı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde ormandan yol kenarına inen ayı ve 2 yavrusu, bölgeden geçen Emre Beşler (36) ve Osman Mete (40) tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinden otomobille Selimiye köyüne giden Emre Beşler ile Osman Mete, saat 14.00 sıralarında ormanın içinden geçerken yola inen ayı ile 2 yavrusunu fark etti. Aracı durduran Beşler ve Mete, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Ayılar durumu fark edip korkarak ağaca tırmandı. Görüntülerde Emre Beşler'in anne ayıya, "Ne yapıyorsun sen? Korkma gel" diyerek seslendiği duyuldu. (DHA)