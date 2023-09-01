Yalova'da minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- Termal karayolunda Kadıköy beldesi istikametinde ilerleyen motosiklet yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA