Yalova'da minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yalova-Termal karayolunda Kadıköy beldesi istikametinde ilerleyen motosiklet yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalova'da minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova- Termal karayolunda Kadıköy beldesi istikametinde ilerleyen motosiklet yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam