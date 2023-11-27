Mersin'de hafta sonu etkili olan yağmur ile birlikte Anamur'da Tenist'te Çayı coştu, Erdemli de ise kuruyan derelerden sular akmaya başladı.

Yağmurla dereler suyla buluştu, çaylar coştu

MERSİN - Mersin'de hafta sonu etkili olan yağmur ile birlikte Anamur'da Tenist'te Çayı coştu, Erdemli de ise kuruyan derelerden sular akmaya başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'de hafta sonunda 2 gün süreyle zaman zaman şiddetli olarak etkisini gösterdi. Yağışlı havanın ardından bölge genelinde bugün güneşli hava etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte yazın kuruyan bir çok dere ve çay da suyla buluştu. Anamur ilçesinde yaklaşık 36 kilometre mesafedeki Güngören köyünden geçen Teniste Çayı'nın da debisi etkili olan sağanak yağış ve sel sularıyla yükseldi. 2300 rakımda Torosların eteğinden doğan ancak aylardır akmayan çay, etkili olan yağışla kızıl renge bürünerek adeta coştu.

Geçen kış mevsiminde yağışların az olması nedeniyle kuruyan Erdemli ilçesinde bulunan Alata ve limonlu dereleri de son yağışlarla azda olsa suyla buluşarak akmaya başladı.

(HİV-FKE-Y)