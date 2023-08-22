Washington D.C.'de Panda Yavrusunun 3. Yaş Günü Kutlandı

Dev panda yavrusu Xiao Qi Ji, Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde 3. yaş gününü kutladı. Hayvan bakım personeli tarafından özel bir pasta ikram edilen yavru panda, ziyaretçilerin de katılımıyla doğum günü şarkısı eşliğinde pasta yedi. Xiao Qi Ji'nin doğum günü kutlaması büyük ilgi gördü.

KONUM: Washington D.C.

1. Panda yavrusunun çeşitli görüntüleri

4. Panda yavrusunun çeşitli görüntüleri

Dev panda yavrusu Xiao Qi Ji, Pazartesi günü Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde 3. yaş gününü kutladı.

Hayvan bakım personeli sabah saatlerinde Xiao Qi Ji'ye hayvanat bahçesinin beslenme uzmanları tarafından dondurulmuş meyvelerle hazırlanan panda dostu özel bir pasta ikram etti.

Bakıcılar çok katlı pastayı ve üzerinde "3" yazan süslemeyi dondurulmuş elma ve ananas sularından hazırladı ve her bir katını elma, tatlı patates, havuç ve bambu dallarıyla süsledi.

Xiao Qi Ji'nin doğum günü kutlaması için sabahın erken saatlerinde dev panda yaşam alanına gelen çok sayıda ziyaretçi, erkek yavru panda pastayı yerken hep birlikte doğum günü şarkısını söyledi.

"3. yaş günün kutlu olsun Xiao Qi Ji. Seni seviyorum. Onlar çok sevimliler. Onları çok seviyorum. Hayatımın zor zamanlarını atlatmama yardımcı oldular. Pandaları gerçekten seviyorum. Tüm hayvanları, özellikle de pandaları seviyorum. Xiao Qi Ji ise benim favorim."

Xiao Qi Ji'nin bambu yerken çekilmiş fotoğrafının basılı olduğu bir tişört giyen Quick, dev pandaları görmek için Çin'e gitmeyi çok istediğini belirtti.

"Xiao Qi Ji çok sağlıklı ve mutlu bir yavru. Ağırlığı 90 kilonun biraz üzerinde. İnsanlar onu görmeye geldiğinde anne babası kadar büyük görünüyor, yani durumu gerçekten iyi. Bu, dünyanın en başarılı koruma hikayelerinden biri ve nesli tükenmekte olan bir türü kurtarmak için 15 yıllık işbirliği ve koordinasyonun eseri."

Smith, ABD'li ve Çinli uzmanlar ile bilim insanlarının bu türü incelemek ve kurtarmak için yaptıkları işbirliğinden övgüyle söz etti.

Xiao Qi Ji'nin annesi Mei Xiang Temmuz ayında 25 yaşına girdi. Yavrunun biyolojik babası Tian Tian ise bu ay 26. yaş gününü kutlayacak.

Hayvanat bahçesine göre üç panda Aralık ayı itibarıyla ABD'den ayrılacak. Hayvanat bahçesinde 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında veda partisi düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor.(XHTV)