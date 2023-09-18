Viranşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın idaresindeki 34 GEU 151 plakalı otomobil, Eyyüp Nebi Kavşağı'nda, Eyüp Çelik yönetimindeki 34 BG 2675 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Rahime Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam