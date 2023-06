Van Gölü Sahilinde Temiz Bir Çevre İçin Kitap Okudular

Van Gölü sahilinde temiz bir çevre için kitap okudular

VAN Van Gölü sahilinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, temiz bir çevre için kitap okudu.

Dünya Çevre Günü, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması çerçevesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Dip çamuru çalışmalarının olduğu Yaşar Kemal Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce çocuk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum amirlerinin de katılımıyla 5 dakika boyunca kitap okudu.

Etkinliğin ardından bir açıklamada bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kitap okumayı çok önemsediğini ifade ederek, "İnsanların kendilerini geliştirmeleri, merak etmeleri ve gelişen dünyaya ayak uydurmaları lazım. Özellikle öğrencilerin çok kitap okumaları lazım. Kitap okumayı seven, kitabı seven, okuma faaliyetlerini destekleyen bir vali olarak da kitap adına Van'da çok güzel işler yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon kitabı öğrencilerimizle buluşturduk. 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Bunun yanında yeni bir halk kütüphanesi ve büyük bir çocuk kütüphanesi yapıyoruz. 250'ye yakın da çocuk ve bebek kütüphanesi yaptık. Yine okullarımızda her gün bir saatlik kitap okuma saati ilan ettik ve bu faaliyeti destekledik. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkısı olan öğretmenlerimizi ve eğitim teşkilatıma teşekkür ediyorum. Kitap okuma faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Van'ı özellikle okul kütüphanelerinin zenginliği açısından Türkiye'nin en zengin ve en çeşitli kitaplarının olduğu il haline getireceğiz" dedi.

Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam eden program, sergi alanının gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Etkinliğe vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.