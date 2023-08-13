Üye Girişi
Haberler

Van'da 11 yaşındaki çocuk sokakta çalgı çalarak harçlık topluyor

Yaşam Haberleri

Van'da yaşayan Samet Güler (11), sokakta 'mey' ile Kürtçe uzun hava çalarak, harçlık topluyor. Güler, 'Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorumö dedi.

VAN'da yaşayan Samet Güler (11), sokakta 'mey' ile Kürtçe uzun hava çalarak, harçlık topluyor. Güler, 'Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorumö dedi.

Aslen Batmanlı olan ve bir süre önce ailesiyle Van'a yerleşen Samet Güler, akşamları Van sokaklarında eski müzik aleti olan 'Mey' çalarak, harçlık biriktiriyor. Asya'da yaygınlık kazanmış köklü, fazla değişime uğramamış benzerleri hala Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Ermenistan, İran, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde çeşitli isimler kullanılarak çalınan 'Mey', her akşam Van'ın sokaklarında da çalınıyor.

Samet Güler, çalgı çalarken insanların kendisine büyük ilgi gösterdiğini, bu şekilde harçlık kazandığını söyledi. Güler, Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorum ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Van Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title