Van'da 11 yaşındaki çocuk sokakta çalgı çalarak harçlık topluyor

Van'da yaşayan Samet Güler (11), sokakta 'mey' ile Kürtçe uzun hava çalarak, harçlık topluyor. Güler, 'Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorumö dedi.

VAN'da yaşayan Samet Güler (11), sokakta 'mey' ile Kürtçe uzun hava çalarak, harçlık topluyor. Güler, 'Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorumö dedi.

Aslen Batmanlı olan ve bir süre önce ailesiyle Van'a yerleşen Samet Güler, akşamları Van sokaklarında eski müzik aleti olan 'Mey' çalarak, harçlık biriktiriyor. Asya'da yaygınlık kazanmış köklü, fazla değişime uğramamış benzerleri hala Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Ermenistan, İran, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde çeşitli isimler kullanılarak çalınan 'Mey', her akşam Van'ın sokaklarında da çalınıyor.

Samet Güler, çalgı çalarken insanların kendisine büyük ilgi gösterdiğini, bu şekilde harçlık kazandığını söyledi. Güler, Ben çalgı çalmaya başladığımda sokakta geçen insanlar beni cep telefonlarıyla kaydediyor. Bu çalgıları babamdan öğrendim. Hem insanları eğlendiriyorum, harçlık kazanıyorum ifadelerini kullandı. (DHA)