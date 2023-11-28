Ümraniye'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

ÜMRANİYE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklendi. Takla atan otomobilin sürücüsü Muhammet Yazıcıoğlu kazadan yara almadan kurtulurken polise, "Kapışma ve makas yok. Biraz şerit dışındaydı" dedi.

Kaza, saat 23. 30 sıralarında Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar istikametine seyir halinde olan Muhammet Yazıcıoğlu'nun kullandığı 34 RU 1231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ö.F.'nin kullandığı 34 YC 6987 plakalı otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra orta şeritte durdu. Takla atan otomobilin sürücüsü Muhammet Yazıcıoğlu araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, diğer otomobilin sürücüsü de yara almadan kurtuldu.

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yara almadan kurtulan sürücüleri tedbir amaçlı kontrol etti. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise çalışmaları sırasında sürücülerden bilgi aldı. Kazayı anlatan Ö.F., "Orta şeritteydim. 80-90 kilometre hızla gidiyordum, arkadan bir ses geldi. Ondan sonra aracın takla attığını gördüm" dedi. Polisin makasla ilgili sorularına cevap veren Muhammet Yazıcıoğlu ise, "Kapışma ve makas yok. Biraz şerit dışındaydı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri Şile Otoyulu Üsküdar istikametinde iki şeridi bir süre trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra yolda oluşan trafik normal seyrine döndü.