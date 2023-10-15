Türk Öğrenci Dünya Rekoru Kırdı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi Feryal Bulut, Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bulunan Umling La Dağı'nda gerçekleşen moda defilesine katılarak dünya rekoru kırdı. Farklı ülkeleri temsil eden 16 modelin katıldığı rekor kıran defile, 5 bin 798 metre yükseklikte gerçekleşti.

Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda modellik yapan Feryal Bulut, Hindistan'da Ladakh Uluslararası Müzik Festivali (LIMF) çerçevesinde düzenlenen moda defilesine katıldı.

Guınness Rekorlar Kitabı'nda bir Türk

Ladakh Uluslararası Moda Podyumu, G20 ülkelerini temsil eden 16 modelin katılımıyla, "Dünyanın En Yüksek Motorlu Yolu" olarak anılan, 5 bin 882 metre yüksekliğindeki Umling La Dağı'nın 5 bin 798'inci metresinde gerçekleşti. Defile, daha önce kırılan rekoru geçerek "En Yüksek Noktada Yapılan Defile" rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

Guinness Rekorlar'ına göre, bir önceki rekor ise 2021 yılında Nepal'deki Gokyo 6'ıncı Göl Gözlem Noktası'nda 5 bin 500 metre yükseklikte yapılan moda defilesiydi.

Oksijen tedavisi gördü

Dağdaki defile yolculuğunda yaşadığı zorlukları anlatan Feryal Bulut, şunları söyledi:

"Menajerimin ayarladığı Hindistan seyahatimde sadece bir moda haftasına katılacağımı biliyordum. Gittiğimde oradaki menajerlerden 5 bin 798 metreye çıkacağımızı öğrendim. Başta çok stresliydim, kendimi buna hazırlamamıştım. Bir gün sonra yola çıktık. Bin 828 metre yüksekliğe geldiğimizde çok güçlü bir baş ağrısı başladı ama bir yandan da geri geçiyordu. Bizimle beraber gelen ambulanstaki doktor, normal bir yükseklik olmadığı için bazı insanların basınçtan, oksijen yetersizliği ve vücuttaki su kaybından dolayı ölüm tehlikesi geçirdiğini, baş ağrım geçmezse durduğumuz yükseklikte kalmamı söyledi. İçimden, 'Ucunda ölüm bile olsa yapacağım' dedim. ya tarih yazacaktım ya da bunun uğruna tarih olacaktım. Vücudumdaki oksijen seviyesini artıracak bir ilaç verildi. Baş ağrım geçmiyor, git gide artıyordu ama hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum. Gece olduğunda kalacağımız otele geldik, hayatımda gördüğüm en ıssız yerdi. Defilenin olacağı günün sabahında baş ağrım geçmişti. Mavi renkte geleneksel bir Ladakh elbisesi giydim. Defilenin olacağı yere vardığımızda hava -10 dereceydi. Elbisenin içine iki termal tayt giymiştim, titriyordum. Sıram geldiğinde podyuma çıktım ve titremeden yürüdüm. Oksijen çok az olduğu için çok yavaş yürümemiz gerekiyordu. Defile bittiğinde dudaklarım mosmordu, nefes alamadığım için oksijen verdiler. Böyle bir şeyi nasıl başardığıma inanamayıp ağladım. Gerçekten çok büyülü ve çok güzel bir andı. Belki sıkıntılar çektim ama hepsine değdi. Sonuçta 18 yaşımda Türkiye'den tek temsilci olarak ben vardım ve artık Guinness rekorum vardı."

"Hala inanamıyorum"

Hayatında bir defa yaşayabileceği bu deneyimin sonucundaki başarıyla ilgili hislerini aktaran Bulut, "Açıkçası hala inanamıyorum nasıl böyle bir şey başardığıma. Sıkıntılar çektim ama sizi neler bekliyor asla bilemezsiniz. Benim için şoklarla ve mükemmelliklerle dolu, hayatımın en güzel haftasıydı. Tekrar olsa tekrar yaparım. 18 yaşımdayım Guinness rekorum var, modellikte çok güzel bir başlangıç yaptım, birçok uluslararası kanalda farklı farklı röportajlarım var. Ülkemi de bir Atatürk genci olarak temsil etmekten gurur duydum" diye konuştu. - İZMİR