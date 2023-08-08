Tunceli'de serinlemek için çaya giren genç boğuldu

TUNCELİ - Tunceli'de serinlemek amacıyla Pülümür çayına giren ve yüzme bilmediği öğrenilen 21 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Nazımiye'ye bağlı Büyükyurt köyü Serdeni mezrası civarında Pülümür çayında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Pülümür çayına giren ve yüzme bilmediği öğrenilen 21 yaşındaki Ali Kargal, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli'den, AFAD, 112, itfaiye ekipleri ile Pülümür ilçesinden jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çayda yaptığı aramada Kargal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çaydan çıkarılan Kargal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.