TÜMBİFED Öncülüğünde Uludağ'da Sürdürülebilir Tarım Zirvesi Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir aktör olmasını hedefleyen "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

Zirvede, önümüzdeki 10 yıla yön verecek düzeltici ve önleyici tarım politikaları masaya yatırılırken, tarımda yapay zekâ ve coğrafi işaretlerin rolü gibi konular dikkat çekti.

MEHMET HÜSREV: "GIDADAN VAZGEÇİLEMEZ, PLANLI TARIM ŞART"

Zirve kapsamında TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Hüsrev, organizasyonun önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu anlamlı ve önemli organizasyona katkılarından dolayı Haberler.com'a en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz ve ileride ikinci, üçüncü hatta yüzlercesinin düzenlenmesini arzuladığımız küresel çapta anlam taşıyan Türk Tarım Zirvesi'ni yapıyoruz. Dünyada her şeyden vazgeçilebilir ama gıdadan asla. Gıdanın temel kaynağı da tarımdır; hem bitkisel hem hayvansal üretim açısından."

Hüsrev, deneme-yanılma yöntemleri yerine planlı ve verimli üretimin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu zirveyi, tarımda deneme yanılma değil; tek seferde doğru üretim yapılmasını sağlamak için planladık. Günümüz dünyasında 'ben yaparım' demek değil, 'ilk ben yaparım' yaklaşımıyla düşünce sistemini ortaya koymak zorundayız. Yapay zekâ ve coğrafi işaretler gibi başlıklar da bu vizyonun bir parçası. Tarımda sadece üretmek değil, üretimin planlaması ve kontrolü büyük önem taşıyor."