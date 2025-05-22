TÜMBİFED Öncülüğünde Uludağ'da Sürdürülebilir Tarım Zirvesi Düzenlendi

TÜMBİFED Öncülüğünde Uludağ'da Sürdürülebilir Tarım Zirvesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde, Türk dünyasının tarımda küresel güç olma vizyonu ele alındı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, planlı ve verimli üretimin önemine dikkat çekerken, yapay zekâ ve coğrafi işaretlerin tarımdaki rolüne vurgu yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir aktör olmasını hedefleyen "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

Zirvede, önümüzdeki 10 yıla yön verecek düzeltici ve önleyici tarım politikaları masaya yatırılırken, tarımda yapay zekâ ve coğrafi işaretlerin rolü gibi konular dikkat çekti.

TÜMBİFED Öncülüğünde Uludağ'da Sürdürülebilir Tarım Zirvesi Düzenlendi

MEHMET HÜSREV: "GIDADAN VAZGEÇİLEMEZ, PLANLI TARIM ŞART"

Zirve kapsamında TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Hüsrev, organizasyonun önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu anlamlı ve önemli organizasyona katkılarından dolayı Haberler.com'a en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz ve ileride ikinci, üçüncü hatta yüzlercesinin düzenlenmesini arzuladığımız küresel çapta anlam taşıyan Türk Tarım Zirvesi'ni yapıyoruz. Dünyada her şeyden vazgeçilebilir ama gıdadan asla. Gıdanın temel kaynağı da tarımdır; hem bitkisel hem hayvansal üretim açısından."

Hüsrev, deneme-yanılma yöntemleri yerine planlı ve verimli üretimin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu zirveyi, tarımda deneme yanılma değil; tek seferde doğru üretim yapılmasını sağlamak için planladık. Günümüz dünyasında 'ben yaparım' demek değil, 'ilk ben yaparım' yaklaşımıyla düşünce sistemini ortaya koymak zorundayız. Yapay zekâ ve coğrafi işaretler gibi başlıklar da bu vizyonun bir parçası. Tarımda sadece üretmek değil, üretimin planlaması ve kontrolü büyük önem taşıyor."

Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
CIA merkezinde silah sesleri: Bir kişi vuruldu

CIA merkezinde silah sesleri! Bir kişi vuruldu
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.