Tokat'ta Bulunan Taşın Meteor Olmadığı Anlaşıldı

TOKAT (İHA) – Tokat'ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu. Taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla vatandaşın gördüğü ilgi bir anda kayboldu.

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say'ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu. Say, herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı, ziyaretçileri çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başlayan Ergin Say, bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

Ergin Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın değersiz, normal bir taş olduğu anlaşıldı.

"Zengin olma duygusu çok güzeldi ama zengin olamadık"

Taşı tarlada bulduğunu belirten Ergin Say, "Bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen raporda meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim" dedi.

"Odun çekmeye devam edeceğim"

Say, ormandan odun çekmeye devam edeceğini belirterek, "Bu taş meteor çıksaydı daha yüksek miktarda para edecekti. Rapor yeni geldi, kimseye söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içerisindeler ancak öyle bir şey de olmadı. Bunun meteor olmadığı öğrenildiğinde insanlar kesinlikle değişecektir. Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Yeniden tahlile göndermeyi düşünüyorum, internette ilk tahlilde çıkamama ihtimali olduğu ve ikinci hatta üçüncü tahlile gitmesi gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarının peşine düşsünler, dağlarda odun çekiyordum yine odun çekmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Say'ın bir ay içerisinde yaşadıkları ise akıllara Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Talih Kuşu" isimli filmi getirdi. - TOKAT