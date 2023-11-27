Tepebaşı Belediyesi Kızılinler Bal Kabağı Panayırı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in ata tohumundan üretilen meşhur bal kabağının tanıtılması amacıyla düzenlenen 'Kızılinler Bal Kabağı Panayırı' yoğun katılımla gerçekleşti. Panayırda konuşan Başkan Ahmet Ataç, 'Kızılinler'de bal kabağını, başka yerlerde ön plana çıkan ve yetiştirilen ürünleri hayata katıp, Türkiye'ye tanıtıp o emeği ve ürünü iyi değerlendireceğiz' dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in ata tohumundan üretilen meşhur bal kabağının tanıtılması amacıyla düzenlenen 'Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kızılinler'de bal kabağını, başka yerlerde ön plana çıkan ve yetiştirilen ürünleri hayata katıp, Türkiye'ye tanıtıp o emeği ve ürünü iyi değerlendireceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kırsal Kalkınma Kurulu iş birliğiyle 'Kızılinler Bal Kabağı Panayırı' düzenlendi. Ata tohumu kullanılarak yetiştirilen bal kabaklarının tanıtımını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen panayırda yöresel ürün satış stantları, Tepebaşı Belediyesi ekibinin ve Matematik Ev'inin açmış olduğu oyun stantları da yoğun ilgi gördü. Panayıra katılanlar yöresel lezzetleri tadarken yerel üretici de ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

"En çok değeri kırsala vereceğiz"

Panayırın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ataç, "Biz burada ne zaman bir etkinlik yapsak bu büyük bina hep kalabalık olur ve birçok şey paylaşılır. O nedenle Kızılinler'e her geldiğimde memnun olurum. Bir iklimsel kriz var. Bu krizi önlemede en çok değeri kırsala vereceğiz. Çünkü kuraklık ve beslenme gelecekte dünyanın en büyük sorunları olacak. O nedenle biz, Kızılinler'de bal kabağını, başka yerlerde ön plana çıkan ve yetiştirilen ürünleri hayata katıp, Türkiye'ye tanıtıp o emeği ve ürünü iyi değerlendireceğiz. Ben bu panayırda emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelenekselleştirmek istiyoruz"

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında tarlasında ürettiği ürünü satabilmek için tüccar bekleyen sevgili üreticilerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kendi ürününü ortaya çıkartıp pazarlayabilmesi için hep birlikte yeni bir organizasyona ihtiyacımız olduğu çok net ortamda. Bu anlamda Kırsal kalkınma kurulu olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diyerek düzenlenen panayırı geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Kızılinler Muhtarı Mustafa Gençtürk de panayırın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Balkanika Halk Oyunları Topluluğu ile Kızılinler'in halk oyunları ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Söyleşiler gerçekleşti

Panayırda ayrıca söyleşiler de gerçekleştirildi. İlk söyleşide Kızılinler Mahallesinde üreticilik yapan kadın çiftçiler yer aldı. Kadın üreticilerden Sevinç Serhan, özellikle meşhur bal kabağını ile neler yapılabildiğini anlattı. Serhan, "Yaklaşık 5 seneden beri Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürünleri Satış Noktasında ürünlerimi satıyorum. Sevgili Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Üretici pazarlarının açılmasıyla ufkum açıldı"

Kızılinler Mahallesinde aile boyu çiftçilikle uğraşan ve Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürünleri Satış Noktasında stant açan Emine Ünlüer, "Biz bu panayırdan çok memnun olduk, kadın üreticiler olarak çok mutlu olduk. Öncelikle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu söz hakkını kendisi verdi. Üretici pazarlarını açtı, benim ufkum açıldı. Ben başkanımız sayesinde çilek yetiştirdim, safran yetiştirdim. Bunlar köyümüzde hep ilk. Ben başkanımızın her zaman duacısıyım. Biz bu arada her şeyi yetiştiriyoruz. ve yetiştirdiğimiz ürünleri de satıyoruz" diye konuştu.

"Yöresel ürünlerin tanıtılması çok önemli"

İkinci söyleşi de Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Kızlinler ve Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya tarafından gerçekleştirildi. Kızılinler, bal kabağının ata tohumlarıyla yetiştirildiğini ve lezzetinin dayanıklılığının yüksek olduğunu ifade ederken, Kaya da "Eskişehir hem tarım bakımından hem hayvancılık bakımından hem insan kalitesi bakımından ender şehirlerden bir tanesi. Burada yüksek bir mozaik söz konusu. Bu nedenle yöresel ürünlerin tanıtılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Panayırın sonunda tüm protokol, bal kabağı ve diğer üretilen ürünlerle yapılan yöresel lezzetlerin tadına bakarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kızılinler davet salonunda gerçekleşen panayıra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR