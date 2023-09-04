Tekirdağ'da Belediye Temizlik İşçisi Araç Altında Kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir belediye temizlik işçisi, çöpleri toplarken ayağının üzerinden geçen araç nedeniyle yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Ayağının üzerinden araç geçen belediye temizlik işçisi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir iş yerinden çöpleri topladıkları sırada ayağının üzerinden araç geçen belediye temizlik işçisi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi ile İstanbul yolunun bulunduğu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme bahçesinde seyreden araç, iş yerine çöpleri almaya gelen belediye işçisi Levent Özzengin'in ayağının üzerinden geçti.

Yaralanan işçi Levent Özzengin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.