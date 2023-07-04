Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da kalan vatandaşlar tarafından mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gidildi. Ancak piknikçilerin ardından çöp yığınları bırakıldı. Sazlıbosna Gölü ve çevresi dron ile görüntülendi.

Tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı

Bayram tatili sona erdi, piknikçiler döndü çöpleri kaldı

İSTANBUL - Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar 9 günlük iznini tatil bölgelerinde geçirirken İstanbul'da kalan vatandaşlarda mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına giderek zaman geçirdi. Tatilin son bulmasının ardından Arnavutköy'de Sazlıbosna Gölü ve kıyısında piknikçilerin ardından çöp yığını kaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken bazı vatandaşlar ise İstanbul'da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi. Öte yandan Sazlıbosna Gölü ve çevresi dron ile görüntülendi.