Tarsus'ta 8. Kreş Açıldı

Tarsus Belediyesi, Ergenekon Mahallesi'nde çocuklar için Kreş ve Gündüz Bakım Evi açtı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, açılışta yaptığı konuşmada ilçedeki kreş sayısını 8'e çıkardıklarını ve 2 kreş daha yapacaklarını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çocuklar için Ergenekon Mahallesi'nde yaşama geçirilen Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışını yaptı. Tarsus Belediyesi, "Gelecek, okul öncesi eğitimle gelecek" sloganı ile ilçedeki kreş sayısını 8'e çıkardı.

Tarsus Belediyesi, ilçenin 8'inci kreşini Ergenekon Mahallesi'nde açtı. Kreşin açılışına, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, CHP Tarsus Gençlik Kolları Başkanı Adil Bal, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesini Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kesti. Açılışın ardından protokol üyeleriyle merkezi gezip bilgi alan Başkan Bozdoğan, çocuklarla vakit geçirdi.

Çocukların geleceğine yatırım yapmanın en önemli görev alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, okul öncesi eğitimin önemine değinerek şöyle konuştu:

"İKİ KREŞ DAHA YAPACAĞIZ VE KREŞ SAYISINI 10'A TAMAMLAYACAĞIZ"

"Dünyadaki en zor sanatlardan biri, insan yetiştirme sanatıdır. En büyük hedefimiz, 0-6 yaş arasında olan çocuklarımızın hem duygusal hem zihinsel hem bedensel hem de sosyal açıdan gelişmiş, sorgulayabilen bireyler olarak yetişmesi. Bu süreçte yerel yönetimlerin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bizlerin inşa ettiği kreşler ile ekonomideki en büyük gücümüz olan kadınların aktif olması sağlanıyor, çalışan annelerin ekonomide söz sahibi olması için kreşler büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimizde bir kreşimiz vardı, biz sayıyı şu an 8 yaptık, iki tane daha ekleyecek ve 10'a tamamlayacağız. Çocuklarımız, annelerinin babalarının bizlere emanetidir. Halkımızın çocuklarının evidir burası. Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz."

"AÇILAN KREŞLER İLE KADINLARIMIZIN YÜKÜ ALINMIŞ OLUNUYOR"

Mahalle temsilcisi Zarife Öztan da kadınların kendini geliştirmesi için kreşlerin büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Açılan kreşler ile kadınlarımızın yükü alınmış olunuyor, çocuklarımız temelde yetişiyor, paylaşmayı arkadaş olmayı iletişimi öğreniyor. Başkanımız büyük bir hizmete imza attı" dedi.

Çalışan bir anne olduğunu belirten öğrenci velisi ise şöyle konuştu:

"Benim oğlum 4 yaş grubunda ve şu ana kadar birçok farklı kreşe gitti. Özel kreşlere göre belediyemizin kreşlerinin eğitimleri çok iyi, hocalar çok kaliteli. Okul öncesi eğitim çok önemli ve oğlumun bu eğitimi belediyenin kreşinden almasını istiyordum. Ben, çalışan bir anneyim. Ne kadar çok kreş olursa kadınlar daha çok iş hayatına katılır kendini geliştirir."

Kreş Müdürü Füsun Kaleli, çocukların geleceği için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, 8'inci kreşimizi açıyoruz. 'Gelecek, okul öncesi eğitimle gelecek' sloganı ile belediyemizin ve başkanımızın çocuklara verdiği önemi anlatarak sayıyı her geçen gün artırdık. Donanımlı ve deneyimli öğretmen ve yardımcı öğretmen kadromuz, üç öğün yemeğimiz, fen, doğa, sinema etkinliklerimiz, aile katılım günlerimiz ile Ergenekon Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Ergenekon Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 36-72 aylık çocukların olduğu üç sınıftan oluşuyor ve 60 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek.